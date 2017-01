Judo: Après la disparition de Me Fisco Bongwanzi, Le judoka Lutula ‘’Oumaga’’ de JC V. Club s’est éteint le 12 janvier 2017

Le Lourd Lutula alias Oumaga de JC V. Club a rendu l’âme le 12 janvier 2017 à l’Hôpital Général de Référence de Kinshasa, ex Mama Yemo, de suite d’une courte maladie.

C’est avec une tristesse doublée de beaucoup des remords que le nouveau su évoqué est parvenue à la rédaction du journal L’Avenir. En effet, après la disparition de Me Fisco Bongwanzi dont les larmes ne sont pas encore séchées, voilà qu’une autre mauvaise nouvelle est venue secouée le judo rd congolais. Ce, une semaine après que la bibliothèque qu’était Me Fisco Bongwanzi soit conduite en sa dernière demeure au Cimetière Nécropole entre Ciel et Terre.

Comme on le voit, le judo congolais est une nouvelle fois affectée par le décès d’un de ses meilleurs judokas. Le Lourd Lutula alias Oumaga de JC V. Club a rendu l’âme le 12 janvier 2017 à l’Hôpital Général de Référence de Kinshasa, ex Mama Yemo, de suite d’une courte maladie. C’est un judoka qui avait tout l’avenir devant lui.

(Antoine Bolia)