Journée mondiale de l’habitat: Kokonyangi encourage l’interdiction des emballages plastiques

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Chaque année, le premier lundi de chaque mois d’octobre, la République Démocratique du Congo, à travers le ministre de l’Urbanisme et Habitat, Joseph Kokonyangi, célèbre la journée mondiale de l’habitat. Placée sous le thème : « Gestion des déchets solides municipaux », cette journée offre une occasion unique d’attirer l’attention de la communauté nationale sur des questions clés qui impactent sur les conditions de vie des populations en milieu urbain. Elle est également destinée à rappeler à chaque citoyen que tout le monde a l’obligation d’œuvrer en toute responsabilité pour façonner l’avenir des villes.

JMNK

MESSAGE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE MINISTRE DE L’URBANISME ET HABITAT A L’OCCASION DE LA JOURNEE MONDIALE DE L’HABITAT

Chers Compatriotes ;

Chaque année, le premier lundi de chaque mois d’octobre, le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, à travers le Ministère de l’Urbanisme et Habitat, sous l’impulsion de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Joseph KABILA KABANGE, attire l’attention de nos compatriotes sur les enjeux de la Journée Mondiale de l’Habitat.

Cette journée nous offre une occasion unique d’attirer l’attention de la communauté nationale sur des questions clés qui impactent sur les conditions de vie des populations en milieu urbain.

Elle est également destinée à rappeler à chaque citoyen que nous avons tous l’obligation d’œuvrer en toute responsabilité pour façonner l’avenir de nos villes.

Nous célébrons cette journée importante ce lundi – le 1er octobre 2018 sous le thème : « Gestion des déchets solides municipaux ».

En effet, comme vous le savez, nos villes connaissent une explosion démographique fulgurante. Aussi, la quantité de déchets solides produits par les particuliers, les communautés, les entreprises, les institutions, les marchés et les usines ne cesse de croître inexorablement.

Dans notre pays, seule une partie, souvent infime, de ces déchets est recyclé, le reste est simplement rejeté dans les environs immédiats des agglomérations ou dans des décharges publiques. Ceci entraine la pollution de l’environnement et impacte négativement sur la santé des populations.

Les nombreux défis en matière de gestion des déchets exigent de l’imagination et de l’innovation. Une problématique que le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Joseph KABILA KABANGE a cerné depuis son accession à la magistrature suprême à travers des programmes d’assainissement implantés dans la plupart de nos villes en commençant par la Ville province de Kinshasa, une mégalopole de plus de 10 millions d’habitants.

Il va de soi que des efforts supplémentaires doivent être accomplis et il y a donc lieu de repenser le mode de gestion des déchets solides en introduisant une approche intégrée en phase avec la politique de la résilience urbaine.

Dans ce cadre, plusieurs actions peuvent être menées concomitamment. Il s’agit notamment : du tri des déchets suivi du recyclage ou de la transformation de différents constituants en produits valorisables. Tout en dépolluant le milieu, cette approche permet également de créer des structures économiquement viables et pourvoyeuses d’emplois principalement pour les jeunes.

La réussite de l’approche présentée ci-haut passe par une sensibilisation des opérateurs industriels et de la population sur la gestion responsable des déchets. Un changement de modes de consommation prohibant l’utilisation des emballages en plastique au profit des articles faits en matériaux biodégradables est vivement recommandée.

C’est ici le lieu de saluer la prise par les Hautes Autorités du pays, d’un certain nombre d’actes juridiques et règlementaire interdisant depuis le mois de mars dernier la production et l’emploi des emballages en plastique sur toute l’étendue de la République Démocratique du Congo.

Ainsi grâce à une action collective, nous pourrons créer un environnement de vie, de travail et de loisir plus propre, plus vert, plus sûr, plus sain et plus heureux.

Que vive la République démocratique du Congo.

Je vous remercie

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.