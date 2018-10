Journée mondiale contre la poliomyélite: La vaccination demeure un moyen préventif

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Une fois déjà infecté par le virus de poliomyélite, il n’y a plus moyen de rattraper la maladie. Ce qui reste à faire, une fois déclaré malade, c’est d’accompagner le souffrant à accepter de vivre avec cette maladie qui rend paralytique les membres inférieurs du corps. Ces propos émanent d’un médecin, invité de l’émission ‘’Priorité santé’’, sur RFI, consacrée à la journée mondiale contre la poliomyélite. Une fois la maladie est là, elle est irréversible. Le seul moyen, c’est palliatif, c’est d’aider ces gens à vivre avec leur handicap. En enchaînant, le médecin souligne que la vaccination est perçue comme moyen préventif contre ce virus. Mais à quand l’éradication de cette maladie? A partir de quand parle-t-on de l’éradication d’une maladie ? Telles sont des questions soulevées au cours de l’émission.

En effet, le but global de l’organisation mondiale de la santé depuis 1988, est l’éradication de la poliomyélite. Cependant cet effort semble difficile.

Par ailleurs, le monde a déjà éradiqué deux maladies, notamment une maladie humaine infectieuse, la variole et l’autre, animale, la peste bovine. Avec plusieurs maladies qui existent dans le monde, éradiquer deux seulement, cela revient à dire que l’éradication d’une maladie n’est nullement facile. Raison pour laquelle, il faut dans un premier temps apprendre à vivre avec les maladies qui entourent le monde et savoir que la résolution de la vaccination, c’est une façon de vivre avec les microbes dans ce même monde.

Ceux des pays qui restent actuellement touchés par la poliomyélite sont touchés par des problèmes politiques et sécuritaires, a-t-on souligné dans cette émission.

Hommage aux braves malades de la polio

L’inquiétude à l’idée de rester invalide toute sa vie suite à la contraction de cette maladie est souvent lue sur les visages de ceux qui font face à cette maladie invalidante. Il est important de dire que cette maladie invalidante peut avoir un impact négatif important sur la vie des gens, et il est vrai aussi de rappeler que des milliers de gens qui ont contracté la polio ont une famille ; un métier et arrivent à vivre normalement. Toutes ces personnes méritent un hommage, car ils réussissent à surmonter cette maladie et arrivent à avancer dans la vie, puisqu’ils ont montré une volonté ferme de se rendre utiles dans la société.

Parlant de la nature de ce virus, cela est très résistant par rapport aux éléments extérieurs et peut persister dans les marées, les liquides humains, les toilettes, etc.

Le monde a un nombre de cas de polio très faible et ceci ne veut pas dire qu’il faille baisser les mains. Car à la moindre négligence du manque de couverture vaccinale, cette tendance peut être renversée.

Rappelons que dans les années 80, des statistiques ont indiqué 350 mille cas de polio par an dans le monde.

Tant que l’OMS n’a pas annoncé l’éradication, il faut que la vaccination de tous les enfants puisse continuer. Et il faut bannir l’idée que comme la maladie est moins fréquente qu’il faudrait arrêter de vacciner.

A partir de quand parle-t-on de l’éradication d’une maladie ?

Il y a tout un processus qui est mis en place par l’OMS, ou elle s’assure qu’il n’y a plus de cas d’une maladie, étant sûr que le système de surveillance qui est un élément très important de l’éradication. Ce système identifie n’importe quel cas, où qu’il se trouve sur un territoire.

La mise en place du système de surveillance prévoit un délai de trois ans, après l’identification du dernier cas.

Pour l’éradication du cas de la polio, pendant trois ans, si l’on n’observe pas de paralysies liées à la polio, le pays est déclaré libre de ce fléau. Et ensuite il faut attendre que tout un continent soit libre de polio. On attend encore trois ans pour être sûr qu’il n’y a plus de cas, afin que tout le continent soit déclaré libre de polio. Et quand tous les continents seront libres de polio, enfin, l’on attendra une autre période de trois ans pour que le monde réussisse à se débarrasser de la polio.

Mamie Ngondo

