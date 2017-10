Journée internationale de l’élimination de la pauvreté: Les étudiantes de l’ISAM sensibilisées sur l’entreprenariat des jeunes

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

“Le développement de l’entreprenariat des jeunes grâce aux innovations et aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication“, c’est le thème retenu dans le cadre de la journée internationale de l’élimination de la pauvreté célébrée chaque 17 octobre. A cet effet, le Fonds des Nations Unies pour la population (Unfpa), en collaboration avec le ministère du Plan et Révolution de la Modernité de la RDC, a organisé hier à Kinshasa, une activité à l’Institut Supérieur des Arts et Métiers (ISAM). Plusieurs membres du gouvernement de la République ont pris part à cette activité, notamment le vice-ministre au Plan, représentant le ministre d’Etat du Plan empêché, la ministre du Genre, Enfant et Famille, Chantal Safou Lopusa, et le vice-ministre de la Coopération internationale et régionale, Freddy Kita.

Après les mots de bienvenue prononcés par la Directrice générale de l’ISAM et la présidente des étudiants de cette institution académique, la ministre du Genre, Enfant et Famille, Chantal Safou Lopusa a indiqué que 60% de la population congolaise est composée des jeunes. C’est cette réalité qui dicte le gouvernement de la RDC la stratégie à adopter en inscrivant tout simplement la jeunesse au cœur de ses actions.

“C’est le leitmotiv du Chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange qui est convaincu que le développement de notre pays dépend de la capacité de nos jeunes à entreprendre“, a affirmé la ministre. A elle de poursuivre que cette conviction repose sur trois constats. D’abord, l’entreprenariat qui est un moteur de croissance économique, car il est créateur d’emplois et de richesses pour la RD Congo et pour les Congolais. Ensuite, l’entreprenariat des jeunes qui consiste à se créer son emploi, qui est la meilleure des réponses au chômage. Enfin, l’entreprenariat des jeunes qui favorise l’innovation et contribue par là-même au rayonnement de la RD Congo.

Ainsi pour la ministre du Genre, Enfant et Famille, Chantal Safou Lopusa, il faut noter que la création d’entreprises génère des revenus pour soi-même, pour le pays, de façon globale dans tous les secteurs d’activité et en particulier dans le domaine du numérique où les revenus générés peuvent être immenses au regard des investissements et qui peuvent rapporter des milliards.

“Nous croyons que l’innovation, si elle est portée par des jeunes entrepreneurs congolais sur le sol congolais, va contribuer au rayonnement du pays. Je suis ainsi très fière du succès de plusieurs jeunes entrepreneurs. A titre illustratif, je cite Mme l’ingénieur inventeur du robot-roulage intelligent alimenté par énergie solaire et qui règlemente la circulation routière, sans oublier les modélistes issus de l’ISAM. C’est pourquoi, sous l’impulsion du Chef de l’Etat, le gouvernement d’Union Nationale a mis en place une politique volontariste de promotion de l’entreprenariat des jeunes par la création de PROYEN en s’attachant à un certain nombre d’objectifs tels que comprendre les besoins des jeunes entrepreneurs, travailler à la mise en place d’un écosystème favorable, et enfin préparer nos jeunes à entreprendre“, a bien signifié la patronne du Genre aux nombreuses étudiants qui ont pris part à cette activité.

Pour clore, la ministre Chantal Safou Lopusa a encouragé et félicité les jeunes entrepreneurs qui investissent dans les innovations grâce aux nouvelles technologies et ainsi participer à la concrétisation de l’élimination de la pauvreté.

Après ce discours de la ministre du Genre, est venu le tour du vice-ministre du Plan, représentant le ministre d’Etat empêché, qui a salué l’organisation de cette activité, et a appelé les jeunes à créer leurs propres entreprises en vue d’une bonne autonomisation.L’activité a pris fin par une visite guidée par la Directrice générale de l’ISAM, dans toutes les installations de son institution.

