Joseph Kabila rencontre Sassou Nguesso à Brazzaville

Le Président de la République Démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a effectué un aller-retour, hier jeudi 07 septembre, à Brazzaville, en République du Congo pour une visite d’Etat.

A son arrivée dans la capitale congolaise, il a été accueilli par son homologue, le président Dennis Sassou Nguesso. Quoi que rien n’ait filtré sur l’objet et la durée de cette visite, on croit savoir qu’elle entre dans le cadre de renforcement des liens qui existent entre les deux Etats dont les capitales sont les plus rapprochées au monde. Mais la source renseigne que le président Kabila a effectué cette visite de Brazzaville à quelques jours seulement de la tenue du sommet de Comité de haut niveau de l’Union Africaine sur la crise libyenne et de la réunion des Grands Lacs au mois d’octobre 2017.

(Bernetel Makambo)