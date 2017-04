Joseph Kabila et Ali Bongo tablent sur la réforme de la CEEAC

Les questions se rapportant à la réforme en cours de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), la situation politique dans la sous-région et les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la République du Gabon ont été examinées au cours d’un entretien de plus de trois heures que le Président Joseph Kabila Kabange a eu, lundi au Palais présidentiel de Franceville, au Gabon, avec son homologue gabonais, Ali Bongo Odimba, président en exercice de la CEEAC.

Dans le communiqué final sanctionnant cette rencontre, M. Pacôme Moubélé, ministre gabonais des Affaires étrangères, indique que c’est sur invitation du Président Ali Bongo Ondimba que le Président Joseph Kabila a effectué cette visite de travail au Gabon au cours de laquelle les deux Chefs d’Etat ont abordé les préoccupations relatives aux réformes institutionnelles en cours au sein de la CEEAC et passé en revue la situation dans la sous-région ainsi que les relations bilatérales entre les deux pays.

S’agissant de la réforme en cours de la CEEAC, indique le communiqué, les deux Chefs d’Etat ont souligné leur importance et ont relevé la nécessité d’améliorer le fonctionnement des organes de l’organisation sous -régionale pour la rendre plus performante afin de faire face aux défis de l’heure. Ils ont également mis en exergue la nécessité de consolider l’intégration économique de la sous-région, une de plus riches du continent par la mise en œuvre des projets intégrateurs, notamment la commission internationale sur le bassin Congo-Ogoué-Oubangi-Sanga.

Quant à la situation politique dans la sous-région, poursuit la source, les deux Chefs d’Etat ont échangé sur le déroulement du dialogue politique au Gabon et la situation en Rdc, après la signature de l’accord politique du 31 décembre 2016.

Le Président du Gabon a, à cette occasion, encouragé son homologue congolais pour les efforts qu’il déploie dans ce cadre en vue de la tenue d’élections crédibles et apaisées. Les deux Chefs d’Etat ont décidé d’inscrire la situation en RDC lors de la prochaine réunion ministérielle de la CEEAC qui se tiendra les 28 et 29 avril 2017 à Libreville, au Gabon.

Les deux Chefs d’Etat ont aussi condamné les attentats terroristes de Boko Haram avec l’utilisation des enfants dans la région du lac Tchad ainsi que celle de Kamwina Nsapu dans la province du Kasaï Central. Au sujet des questions bilatérales, les deux Chefs d’Etat ont salué l’excellence de celles-ci et ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer les liens de coopération, d’amitié, de fraternité et de bon voisinage qui unissent leurs pays et leurs peuples respectifs.

Le Président Joseph Kabila a saisi cette opportunité pour féliciter son homologue gabonais pour la qualité de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de football 2017, événement sportif intégrateur de la jeunesse africaine. Ils ont, en outre, réaffirmé leur attachement au respect de la souveraineté nationale de chaque Etat, conformément aux principes fondateurs de la charte des Nations Unies et de l’acte constitutif de l’Union africaine.

Arrivée du Président Joseph Kabila à Franceville

Le Président Joseph Kabila Kabange est arrivé lundi à 11h45 à Franceville, au Gabon pour une visite de travail de quelques heures. Il a été salué à sa descente d’avion, à l’aéroport international Omar Bongo Ondimba de Mvengue, par son homologue gabonais, Ali Bongo Odimba.

Les deux Chefs d’Etat se sont ensuite rendu au Mausolée Omar Bongo Ondimba ou le Président Joseph Kabila a rendu hommage et déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de l’illustre disparu, avant un tête-à-tête de plus ou moins trois heures au Palais présidentiel de Franceville

Dans la suite du Président Joseph Kabila, on a noté la présence du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Léonard She Okitundu et de Kikaya Bin Karubi, Conseiller principal du Chef de l’Etat au Collège diplomatique. Le Président Joseph Kabila a regagné Kinshasa le même lundi dans la soirée.

(Bernetel Makambo avec Acp)