Jos Diena lance le single “Bondela”

“Bondela” est le titre d’un merveilleux single que vient de lancer sur le marché le chanteur, auteur-compositeur-interprète infatigable Jos Diena, un ancien de l’orchestre Cultur’a Pays Vie qui trône actuellement au commande d’une formation musicale qui porte son nom et qui, au demeurant, n’a rien à envier aux autres étant donné qu’il compte en son sein de nombreux talents.

Outre ce single, le groupe cher à Joss Diena qui revient d’une longue tournée en Angola, est entré au studio pour l’enregistrement d’un album complet qui sortira au mois de février 2019. C’est donc de cet opus que Djos dans le souci de donner une bonne sauce à ses milliers de fans, a extrait le single “Bondela” qui est déjà visible sur de nombreuses plateformes de téléchargements.

Dans l’entre-temps, le 22 décembre 2018, Joss Diena et son groupe sont attendus dans la ville portuaire de Matadi, chef-lieu de la province du Kongo-central pour un super concert au Resto Famille Delikate. Avis donc à tous ceux qui aiment la bonne musique de Joss Diena à venir nombreux en ce lieu soutenir leur idole.

Kingunza Kikim Afri/Cp

