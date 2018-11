Jeunesse et entreprenariat culturel: Onassis Mutombo parmi les 100 espoirs de la RDC

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Plus d’une année s’est écoulée, depuis que l’initiateur du projet arts.cd s’est lancé dans l’aventure. Une aventure qui va bon train, voilà qu’Onassis Mutombo est sélectionné parmi les 100 espoirs de la République démocratique du Congo. Se confiant à la presse, l’heureux promu n’a point ménagé son émotion : ‘’cette sélection vaut une récompenser de la jeunesse qui travaille pour démontrer sa force de création et d’entreprenariat en RDC. Cela, dans un contexte de crise multiforme. Surtout, changer la donne et discours de ceux qui calquent la jeunesse de la RDC pour des badauds du 21ème siècle. Seul le travail est mérite. Notons que l’initiateur de l’espace médiatique art.cd est le meilleur diffuseur de l’art et le savoir artistique de la jeunesse congolaise.

Cent (100) jeunes espoirs ont été sélectionnés lors d’une organisation de la promotion de l’entreprenariat des jeunes congolais parrainées par l’UNESCO, avec l’appui de l’UNFPA. Le cadre déterminant de la sélection des espoirs du Congo –Kinshasa a recouru à plus d’un critère, dont notamment un projet exemplaire sur le marché de l’entreprenariat congolais, malgré de multiples difficultés. Citons le manque : de moyens, de capital ou fonds de roulement, d’infrastructures adaptée et commode. A cela s’ajoute les difficultés d’accès aux outils informatique et l’autonomisation des moyens de transport.

Un journaliste professionnel à l’honneur

L’initiateur du projet arts.cd, Onassis Mutombo est journaliste professionnel. Il a été retenu parmi des espoirs de la République. Sur le menu, de bons résultats de sa plateforme médiatique et le professionnalisme de sa fiche, depuis le démarrage pragmatique le 17 juillet 2017.

L’heureux promu confie : le lancement de la plateforme médiatique de la jeunesse pour la jeunesse et par la jeunesse, a été lancé le 17 juillet 2017, dans la ville province de Kinshasa. C’est en quelque sorte le résultat d’une observation de la situation des jeunes talents, jeunes artistes de tous secteurs en manque de moyen de promotion, de prise de parole et, de visibilité de leurs œuvres d’art. Des artistes talentueux, jeunes de la ville manquent de moyens de visibilité depuis l’indépendance de la RDC, en 1960. Des artistes envieux et vieux dans le métier étaient des dictateurs de plateforme médiatique au Congo Kinshasa.

Les jeunes ne se lassaient guère des efforts, concernant la visibilité et la lecture, la vente de l’image de leur savoir-faire, sur le plan artistique. Art.cd se veut donc un espace de rencontre de l’art pour les jeunes et, leurs vieux aussi… Du coup, la priorité est la promotion de l’art et des jeunes congolais. Et en plus, son devoir et sa passion au quotidien, affirme-t-il.

Au-delà d’ ‘’une année de fonction’’, Onassis Mutombo est encore pour l’avenir de l’art et jeunesse. L’entrepreneur a des initiatives pour le développement de l’art et la jeunesse congolaise. A présent, l’initiateur et patron de l’art.cd, ambitionne d’être le meilleur et remporter le trophée de l’espoir Congo-Kinshasa et, modifier l’image de marque de la jeunesse de son pays, longtemps mise à mal par des slogans démoralisateurs et démobilisateurs.

Nzuzi Richard

