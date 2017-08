Jeune artiste congolais évoluant en Europe: Junior Fataki lance l’opus « Enigme »

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Il est de la lignée des jeunes artistes-musiciens congolais qui évoluent actuellement en Europe. Artiste aux talents immuables, Junior Fataki, puisque c’est le lui qu’il s’agit, est actuellement en phase de commencer la promotion de son œuvre intitulé « Enigme ». Cet album, travaillé dans des bonnes conditions et sous une orchestration bien saccadée renferme une dizaine de titres.

La sortie de ce long play sur le marché est programmée pour le 19 août 2017chez « Le Pacha » (station Ma Campagne) dans la commune de Ngaliema. Toutefois sur les antennes de certaines radios de la place, principalement sur « TOP-CONGO FM », quelques extraits de cet ouvrage sont distillés à longueur des journées pour le plaisir d’amateurs de la bonne musique qui s’y accrochent déjà.

A l’écoute de ce disque qui renferme plusieurs rythmes, les mélomanes ne tarderont pas à accompagner ce jeune artiste qui vient d’abattre un travail conséquent défiant ainsi de nombreux concurrents déloyaux qui rodent dans le circuit musical congolais. Dans « Enigme », nous sommes sûrs que toutes les générations auront leur part du gâteau et que, aussitôt sorti dans les bacs, il ne tardera pas à figurer en bonne place sur différents hit-parades.

Nous y reviendrons.

(Kingunza Kikim Afri )

