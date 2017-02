Jeudi 13 février 2014 – Lundi 13 février 2014: Il y a 3 ans King Kester quittait le monde

*Les notables de Kikwit se préparent à le fêter avec faste

Il y a trois années depuis que le chanteur King Kester Emeneya patron de l’orchestre Victoria Eleison a quitté le monde des vivants. C’était le jeudi 13 février 2014 à l’hôpital Marie Lannelongue en banlieue parisienne des suites d’un arrêt cardiaque.

Sa dépouille mortelle a été rapatriée à Kinshasa où des funérailles dignes de son rang ont été réservées à l’artiste qui repose depuis à la Nécropole « Entre Terre et Ciel » à Mbenzale dans la commune de la N’Sele.

Cependant, pour le 3ème anniversaire de la mort de ce grand chanteur qui a fourbi ses armes plusieurs années durant au sein de Viva-la-Musica de Papa Wemba avant de voler de ses propres ailes dans Victoria Eleison Dream Team, Dream Band, les notables de la ville de Kikwit aux côtés d’autres chefs coutumiers de la contrée, respectant les recommandations du grand chef Hilaire Munganga Shalende (Kuku pemba) dont la tombe se trouve à Kanzomfi de l’autre côté de la rivière Lukemi à Kikwit, qu’Emeneya avait immortalisé dans sa chanson « Mukar’ekob » (femme stérile), voudraient donner une autre coloration à cette triste affaire dans le souci d’apaiser l’irascibilité des ancêtres qui n’étaient pas contents de la manière dont les choses se sont passées lors de l’enterrement d’Emeneya à Kinshasa, alors qu’il devrait être mis en terre auprès de ses aïeux à Kikwit.

Nécessité d’un rituel traditionnel

Ces notables s’apprêtent alors d’initier un rituel traditionnel pour le repos éternel de King Kester Emeneya dans sa nouvelle tombe au chef-lieu de la nouvelle province du Kwilu. Ils insistent en disant qu’il vente ou qu’il pleuve, les instances finiront par respecter les recommandations du mort.

L’on se souviendra qu’avec l’implication personnelle du Premier Ministre honoraire Adolphe Muzito, lors du décès de Nkua Mambu de grandioses manifestions devraient être organisées dans la grande ville de la province du Kwilu. Malheureusement les cordons ne se sont pas accordés entre lui et l’ex gouverneur de la province du Bandundu. Ce dernier voulant initier une deuxième manifestation analogue a déclenché la manette un jour avant le déroulement de l’action Muzito.

Dans la désorganisation qui s’en est suivie, la fête n’était plus heureuse, il y a eu mort d’hommes ainsi des blessés graves sans oublier d’importants dégâts matériels enregistrés sur place au stade du 30 juin à Kikwit. Devant cette situation malheureuse, l’honorable Adolphe Muzito, en sa qualité d’élu de la contrée a vivement regretté ce qui est arrivé alors que dans son for intérieur et par rapport à l’organisation qu’il avait mis sur la table, King Kester devrait être accepté dans la terre de ses ancêtres avec tous les honneurs dus à son rang. Un dossier à suivre.

Organisation à Kinshasa du 3ème anniversaire de la mort de King

Aujourd’hui, 13 février 2017, les organisateurs du 3ème anniversaire de la mort de King Kester Emenaya ont prévu une cérémonie du dépôt des gerbes de fleurs à la Nécropole « Entre Terre et Ciel » à Mbanzale (N’Sele) qui sera suivi à 17 heures par une messe d’action de grâce qui sera dite à la Cathédrale Notre Dame du Congo avant de chuter par un cocktail dans le somptueux cadre de Palm Beach. Le vendredi 17 février 2017 dans la soirée cependant, il y aura une grande manifestation festive en mémoire de Nkua Mambu King Kester. On attend pour la circonstance, l’arrivée du chanteur Zoé Bella ainsi que de Moulos Canto.

Quant à l’orchestre Victoria Eleison Dream Team, Dream Band, en attendant la sortie de l’opus « Thy is my » laissé par King Kester, les composants de cet orchestre se sont retirés au studio de la Radiodiffusion-télévision Nationale Congolaise (RTNC), pour l’enregistrement d’un superbe disque de 5titres baptisé « Match d’entrainement » dont nous avons écouté l’extrait « Avocat du diable » qui remet la balance sur la machine.

