Japon – Rdc : fin de l’atelier de formation en karaté

Du mardi 11 au vendredi 14 avril 2017, s’est déroulé, dans la salle polyvalente du Complexe Congo-Japon, dans l’enceinte de l’Institut Supérieur Pédagogique de la Gombe « ISP/Gombe», un atelier de formation de karaté.

Celui-ci, organisé par l’Ambassade du Japon en République Démocratique du Congo, en collaboration avec la Fédération de Karaté-do du Congo « FEKACO », dans le but de renforcer les capacités des karatékas congolais.

L’atelier a été animé par deux maitres karatékas japonais, à savoir Maître Ken Nishiki, 5ème dan du Style Shotokan et professeur de l’Université de Kokushikan, et Maitre Hajime Matsue, également 5ème dan du style Shotokan et Secrétaire Général Adjoint de la Fédération Japonaise de Karaté Shoto (JKS).

Cet atelier a connu la participation des formateurs, des arbitres fédéraux et nationaux ainsi que des athlètes de l’équipe nationale. C’est pour la première fois depuis la fondation de la FEKACO en 1968 que des experts japonais viennent pour animer tel événement sur le sol congolais.

Les participants ont reçu, des experts japonais, un enseignement théorique et pratique où les bases de cette discipline japonaise ont été reçues avec enthousiasme par des représentants de 7 des 26 provinces que compte la RDC.

Au cours de leur séjour, les deux maîtres ont effectué une visite de courtoisie au siège du Comité Olympique Congolais « COC », à Limete, où ils ont été reçus par le président de cette organisation.

Cet événement entre dans le cadre de l’initiative « sport pour demain » lancée en 2013 par Son Excellence Monsieur Shinzo ABE, Premier Ministre du Japon, en vue de promouvoir le sport dans le monde.

Pour clôturer cet atelier, une réception a été organisée par Monsieur Hiroshi Karube, Ambassadeur du Japon, à sa résidence en présence du Secrétaire Général aux Sports et Loisirs, Monsieur Barthelemy Okito.

Pour rappel, les Jeux Olympiques et Paralympiques de l’été 2020 se dérouleront à Tokyo, où le Karaté constituera, pour la première fois de son histoire, l’une des disciplines officielles. Aussi, l’Ambassadeur Hiroshi Karube dit espérer que les Karatékas Congolais y participeront pour porter haut l’image de la RDC et que les liens d’amitié entre nos deux pays se renforceront davantage.

(Emmanuel Badibanga)