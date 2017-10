J. Zuma attendu à Kinshasa

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

En sa qualité de Président de la Communauté économique des Etats de l’Afrique australe, le président sud-africain arrive ce dimanche à Kinshasa, capitale de la RDC. A cet occasion, Jacob Zuma va s’entretenir avec son homologue congolais, Joseph Kabila sur la paix et la sécurité dans la région du grands lacs. Les deux chefs d’Etat ne manqueront pas d’évoquer la situation politique en République démocratique du Congo.

Jacob Zuma sera accompagné de la ministre Sud-africaine des Relations internationales et de la Coopération, selon le communiqué de la présidence du pays de Madiba.

Badi

