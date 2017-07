J. Kabila inaugure le Collège de hautes études des stratégies et de défense

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Président de la République Joseph Kabila a inauguré, ce vendredi 28 juillet 2017, le Collège de hautes études des stratégies et de défense.

D’ores et déjà, la République démocratique du Congo devient le premier pays à se doter de cet ouvrage en Afrique noir et le second en Afrique en général.

Cette œuvre des architectes des FARDC, servira à la formation des militaires et se situe sur l’avenue des Forces Armée ex Haut commandement, à Kinshasa Gombe.

Addy Kitoko