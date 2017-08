Ituri : E. Ramazani Shadary conduit une mission humanitaire àTara

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur et Sécurité vient de faire un transit sur Goma (voir image), chef-lieu du Nord Kivu, ce jeudi 24 août 2017, en début d’après-midi.

Emmanuel Ramazani Shadary se rend à Bunia, province de l’Ituri ‘’sur instruction du chef de l’Etat’’. Ce, en y conduisant une mission d’assistance humanitaire en faveur des victimes du glissement de terre intervenu la nuit du 16 au 17 août dernier dans la localité de Tara, territoire de Djugu.

Badi

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.