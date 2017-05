Ituri: Abdallah Pen Mbaka sur une chaise éjectable

Le gouverneur de la jeune province de l’ Ituri ( Issue de l’ ancienne provinciale Orientale) est éclaboussé par une motion de défiance. Le document approuvé par quelques élus a été déposé ce jeudi au bureau de l’ assemblée provinciale.

Comme à la Tshopo, dans les hauts-Katanga et Lomani, les députés motionnaires Ituriens brandissent une kyrielle d’ accusations, de quoi faire tomber celui qu’ ils ont placé à la tête de la province, début mars 2016.

Les signataires du document disent ne pas voir clair sur les ressources générées par le FONER ( Fonds d’ entretien routier) au profit de la province. On reproche aussi à Abdallah Pene Mbaka de détourner la rétrocession du gouvernement central et de mauvaise gestion des marchés publics. Les élus qui réclament la tête du gouverneur mettent également sur le compte du chef de l’ exécutif provincial, ses absences multiples, prolongées et injustifiés en dehors de la province mais surtout d’ avoir contracté un crédit bancaire au nom de la province à l’ insu de l’ autorité budgétaire.

L’ assemblée provinciale devra se réunir pour adopter le document avant toute convocation de la plénière de justification et de vote. Cette motion intervient après celle qui vise le gouverneur de la Tshopo, toujours dans l’ ex-province orientale.

D’ après nos informations, tous les députés de la province orientale dans son ancienne configuration ont été convoqués à Kinshasa par le vice 1er ministre en charge de l’ intérieur et sécurité.

Jean Pierre Kayembe