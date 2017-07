ISC/Gombe : la collation des grades renvoyée au 22 janvier 2018

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Une forte tension était prévisible ce lundi 31 juillet 2017 dans les rues de Kinshasa, voire du pays. Et pour cause, la marche annoncée par le mouvement citoyen Lucha, lutte pour le changement. Les autorités n’ont pas donné l’aval pour que cette marche ait lieu.

Après une ronde sur la capitale, il sied de noter que le calme reste le maitre mot. Toutes les grandes avenues de la ville, en commençant par le Boulevard du 30 juin, passant par Kintambo Magasin et Bandalungwa, jusqu’au rond-point Victoire ; la population vaquait aisément à ses occupations.

Mais en face du stade des Martyrs, boulevard Triomphale, la Police nationale congolaise occupait les lieux initialement prévu par la Lucha comme point de départ de la marche, avant de prendre l’avenue des Huileries avec comme point de chute le siège national de la CENI sur boulevard du 30 juin.

L’on a cependant enregistré quelques ratés dus au report de la cérémonie de confédération des grades académiques. Contrairement à toutes les autres institutions d’enseignement universitaire, celle-ci est renvoyée au 22 janvier 2018. Les récipiendaires et leurs proches expriment leur mécontentement face à cette situation. La police a procédé à quelques interpellations des personnes suspectées de vouloir troubler l’ordre public, sous le label Lucha.

Addy Kitoko

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.