Invitée de la tribune « Jeudi entreprise » L’ADG Christelle Muabilu Midagu a partagé l’expérience managériale du Groupe L’Avenir

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La tribune petit déjeuner d’affaires dénommée « Jeudi entreprise », d’hier jeudi, a été placée sous le thème : « Comment programmer la réussite commerciale au sein de sa petite et moyenne entreprise (PME) ». Le ministre des PME, Bienvenu Liyota Ndjoli s’est fait le plaisir d’être invité à cette plateforme de la Chambre de Commerce national, à la Gombe. L’occasion a été donnée, ce jour, à Mme l’ADG Christelle Muabilu Midagu (dont le discours suit) de partager l’expérience managériale du Groupe d’entreprises des médias L’Avenir. La journée ponctuée d’autres discours : Orange/RDC, l’Agence nationale pour la promotion des investissements(Anapi) et l’Observatoire des médias congolais (Omec). Pour mémoire, les acteurs mettent un accent sur le partage d’expériences managériales et la réussite en temps de dure conjoncture.

(Payne)

Quand la période de crise féconde la créativité

Excellence Monsieur le ministre des petites et moyennes entreprises,

Monsieur le Directeur de la nouvelle chambre de commerce nationale,

Messieurs les organisateurs,

Mesdames, mesdemoiselles et messieurs à vos titres et qualités respectifs,

C’est un honneur pour nous de prendre la parole du haut de cette tribune pour partager non seulement la joie d’être invitée à ce petit déjeuner-conférence, mais aussi et surtout quelques réalités dans ce grand monde de business congolais.

Dans un contexte de crise profonde que traverse particulièrement la RDC notre pays, il est parfois difficile de trouver des mots et des idées sur l’accroissement de l’activité commerciale. Or, il est prouvé par la science que c’est dans des moments de crise que l’homme s’est dépassé pour inventer tout ce qui fait le charme de sa vie aujourd’hui.

Nous avons particulièrement été attirés par le thème principal de cette rencontre, à savoir : comment programmer la réussite commerciale de sa petite et moyenne entreprise.

Nous osons croire qu’au sortir de ces assises, nous serons à mesure de poser quelques actes dans le sens de la croissance de notre activité.

La RTGA et le quotidien l’avenir que nous avons le plaisir de représenter ici constituent une PME évoluant dans le secteur médiatique depuis plus de 15 ans.

Je m’en vais vous les présenter succinctement dans les lignes qui suivent :

Le journal l’Avenir qui parait du lundi à jeudi chaque matin est distribué à Kinshasa par nos services. C’est parmi les journaux qui sont réguliers dans vos kiosques à une heure vraiment matinale. Créée en 1996, le journal l’Avenir donne une information généraliste et plurielle.

Avec 16 pages couvrant plusieurs domaines comme la politique, l’économie, la santé, la culture et le sport, ce quotidien vous permet d’être informé sur toute la vie nationale et même internationale.

Ces mêmes informations sont relayées sur notre site : www.groupelavenir.org

Ce site est mis à jour à tout moment grâce aux infos instantanées postées par notre rédaction des infos numériques.

Notre radio (RTGA FM) émet à partir de Kinshasa sur la fréquence de 88.1 Fm. Et se trouve relayée par des émetteurs Fm dans plusieurs chefs-lieux des provinces congolaises dont Goma, Matadi, Boma, Kananga, Mbuji-Mayi, Tshikapa, Lubumbashi et même Kindu.

Elle offre un confort d’écoute et peut facilement être captée aussi bien dans les voitures, dans les téléphones que dans les transistors à la maison. Et ce, durant 24 heures sur 24. La programmation de ce média radiophonique répond au souhait de satisfaire les différents gouts de la jeunesse mais aussi instruire cette dernière sur les valeurs républicaines.

La radio RTGA FM informe également son public à travers ses tranches spécialisées que vous pouvez suivre à :

6h30

8h30

10h00

12h30

14h00

15h30

18h30

21h30

Comme la radio, la télévision RTGA émet à partir de Kinshasa et peut être captée à Kinshasa et dans nos provinces et même à l’extérieur du pays à travers la magie de satellite.

La programmation télé répond au besoin de notre public. Elle est diversifiée et multisectorielle. Ainsi, vous avez la détente avec de la musique locale ou étrangère, les émissions de débat socio-politique, les informations aussi variées que possible, les théâtres et autres émissions thématiques visant l’instruction de notre public.

Vous pouvez aussi suivre certains directs grâce à notre car de reportage toujours prêt à servir.

Nous employons plus de………….. Agents et cadres à temps plein.

La production interne couvre plus de 70 pourcent de notre temps d’antenne. Nous sommes ouverts à toute forme de collaboration et de partenariat dans le but de servir notre public toujours exigeant.

Soucieuse de mieux faire, la RTGA est en plein processus de réforme managériale et technique dans le but de s’approcher toujours des désirs de son public. Cependant, le contexte morose par lequel passe notre pays limite nos ambitions et ne nous permet pas de déployer notre plan d’action. Nous osons croire que tout ira bien dans un avenir proche. C’est ici l’occasion pour nous de plaider en faveur d’une concurrence saine et loyale.

Plusieurs PME ne peuvent plus souffler aujourd’hui à cause des tracasseries administratives et autres modes de taxation mais aussi à cause d’une concurrence sauvage qui ne respecte aucune règle.

Tout en souhaitant à chacun d’entre vous, un meilleur moment durant ces travaux, mesdames et messieurs, je vous remercie.