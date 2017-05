Invité à la soirée Awoulaba: Le chancelier Desi Mbwese attendu à Paris ce 5 mai

Après avoir ramené à Kinshasa la dépouille de maman Sophie Kilundu sa mère décédée à Londres dernièrement, le Chancelier Desi Mbwese avait consacré tout son temps à ce deuil qui venait de frapper sa famille. À la suite de l’inhumation qui a eu lieu à la « Nécropole Entre Terre et Ciel », et selon la coutume, il fallait consacrer 40 jours de recueillement avant de dépouiller le deuil et de reprendre le travail. Ce qui a été fait et le vendredi 28 avril 2017, après la messe qui a été dite en la paroisse du Sacré Cœur à la Gombe, l’on a, officiellement, clôturé avec ce temps de déchirement.

Invité d’honneur à la soirée Awoulaba

° Le vendredi 5 mai cérémonie d’hommages à Papa Wemba

Invité à Paris pour représenter la République Démocratique du Congo à la cérémonie d’hommages à Papa Wemba qui aura lieu le 5 mai dans la capitale française, le Chancelier Desi Mbwese vient d’enclencher un long processus de productions. Le 13 mai 2017, il prendra une part active à l’élection Miss Afrique à travers une solennité dite « Concours de la Femme ».

Cette soirée que les organisateurs ont baptisé « Awoulaba » va commencer à 20 heures pour se terminer au petit matin. Dans la foulée on retrouvera sur la fiche des sommités telles que : Anne Drogba, Les filles de Saloua, Driga Gnahove, Liade Bayare, Kena Emma, Rose Yao, Andy-Aby, Melza, Kou Ogo, Dessi Mbwese, Espé Kassanda, …

Après l’Hexagone, le patron de « Planète Elégance » va prendre son avion le vendredi 19 mai 2017 pour Dakar. Dans la capitale sénégalaise, Desi Mbwese est attendu pour deux (2) concerts avant de regagner Kinshasa le vendredi 1er juin pour assurer at home la promotion de son nouvel album intitulé « Les 7 Vérités ». Au flanc ce disque, le Chancelier invite les congolais tant ceux qui sont au pays que ceux de la diaspora, les africains en général de consommer cet opus pour découvrir qu’il a été réalisé avec tout le sérieux, avec l’amour et avec la sympathie…

Après l’Afrique Centrale et de l’Ouest, le Chancelier Desi Mbwese va partir à la conquête de l’Afrique de l’Est où il est attendu par de nombreux fans du groupe « Planète Elégance » qui voudraient le voir en live spécialement au Kenya, en Tanzanie (à Zanzibar), en Ouganda avant de s’en aller à la conquête de la Zambie, du Zimbabwe, du Malawi, du Mozambique, de l’Afrique du Sud, de Madagascar, etc… Tout cela pour soigner son image de marque et faire entendre au loin le son de la culture congolaise…

Mme Helen John Sir lift encourage le Chancelier Desi Mbwese

Avant qu’il ne commence l’enregistrement de son nouvel opus « Les 7 vérités », le Chancelier Desi Mbwese a eu le privilège d’être contactée par Mme Helen John Sir lift, la présidente libérienne qui, en 2014, après avoir écouté l’album « Les mamans d’abord », lui avait demandé d’écrire, en anglais, une chanson en l’honneur des mamans. Ce qui vient d’être fait.

En effet, dans l’album « Les 7 Vérités » dans la multitude des titres qui l’enferme, il y a une chanson écrite en anglais sous le titre « The lady first » répondant favorablement à la demande de la Présidente libérienne.

Jetant un coup d’œil sur son carnet de bord, nous notons que le Chancelier Desi Mbwese fera, dans les tout prochains jours, le déplacement de Monrovia au Libéria pour aller remettre, à mains propres, à Mme la Présidente, son nouvel opus tant attendu par cette dernière.

Parlant de la santé de son orchestre, le Chancelier Desi Mbwese ne mâche pas ses mots en disant que, contrairement à ce que peuvent penser certains sceptiques, le groupe « Planète Elégance » se porte à merveille. Les musiciens qui forment l’ossature de cet orchestre se comportent en vrais professionnels. Leur souci majeur est celui de faire un bon travail afin de mériter, encore d’avantage, la confiance du patron qui ne ménage aucun effort pour leur apporter le minimum constant pour l’aménagement de leur vie sociale. Ceci est amplement différent par rapport à ce qui se passe chez les autres. En un mot, il faudra noter que contrairement aux autres, « Planète Elégance » est simplement structuré différemment.

(Kingunza Kikim Afri)