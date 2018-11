Intoxication de la population de Kasindi (Beni): Paluku Kisaka Yereyere pointe du doigt Mbusa Nyamwisi

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Il y a quelques jours, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux et qui distille de fausses informations selon lesquelles, le ministre de Pêche et Elevage, Paluku Kisaka Yereyere aurait été kidnappé par des inconnus. En scrutant de près, il s’avère que cette information ne relève que d’un complot monté de toutes pièces à partir de Kampala en Ouganda par certains fils de la région pour porter atteinte à sa vie physique. Il promet de descendre à Beni pour y battre campagne pour lui-même à la députation nationale et pour le candidat du Front Commun pour le Congo (FCC), Emmanuel Ramazani Shadary.

Dans une mise au point parvenue hier au Journal L’Avenir, le ministre explique qu’il est encore à Kinshasa et en plein travail dans son bureau, bien qu’il s’apprête à aller battre campagne dans son fief électoral. Alors, il ne comprend pas le sens de ces rumeurs qu’il attribue plutôt à un leader du coin, mais opérant dans un pays voisin. Et ce, parce que le leader du RCD/KM, Antipas Mbusa Nyamwisi a déjà intoxiqué certains jeunes pour perturber le meeting tenu à Kasindi par Mumbere Kapitula Adelard, candidat député provincial membre du Mouvement social pour le renouveau, parti auquel appartient le ministre Daniel Paluku Kisaka Yerere.

L’élu de Beni met en garde Mbusa Nyamwisi qui est du reste piégé, parce qu’il ne saura pus répéter la même recette. A cette occasion, le ministre a présenté toute sa compassion à la population de Béni, victime des tueries des terroristes de l’ADF, tout en encourageant les opérations lancées contre les positions de l’ADF par les FARDC appuyées par la Brigade internationale d’intervention de la Monusco.

« Tout ce qu’on raconte dans les réseaux sociaux est un mensonge cousu de fil blanc, objectif, ternir mon image et celle de notre Champion du Front Commun pour le Congo à la Présidentielle, Emmanuel Ramazani Shadary », précise-t-il, tout en fixant l’opinion tant nationale qu’internationale sur l’intoxication d’un petit groupe de quelques individus par ses adversaires politiques en mal de positionnement à Kasindi dans le territoire de Béni, ce qui constitue une simple distraction de mauvais goût.

Il en appelle donc à la tolérance politique pendant cette période électorale, car le peuple attend plutôt des candidats des projets de société pour le convaincre et non pas de manipulations ni des injures. Il promet que dans les heures qui suivent, il se rendrait à Béni pour battre sa campagne et celle d’Emmanuel Ramazani Shadary à la présidentielle du 23 décembre 2018 en République Démocratique du Congo, car son programme est basé sur l’émergence de la Rdc avec la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics, les coulages de recettes publiques et la pacification avec la neutralisation définitive de toutes les forces négatives qui écument l’Est du pays dont les ADF, les Maï-Maï et les FDLR ainsi que la promotion de l’agriculture, pêche, aquaculture et élevage.

Il demande à sa base du territoire de Béni de voter massivement pour lui, le numéro 56 à la députation nationale et pour Emmanuel Ramazani Shadary à la Présidentielle, le numéro 13 car c’est un homme pétri d’expériences ; mais pas pour les vendeurs d’illusions qui n’ont jamais géré même une avenue et venir faire essai et erreur à la tête du pays.

Disons que certains opposants font une très mauvaise lecture, lorsqu’ils pensent que le pouvoir en place ne fournit pas assez d’effort pour mettre un terme au terrorisme de Beni. Mais ils oublient vite que certains parmi eux collaborent étroitement avec ces tueurs et ne sont même pas prêts à les dénoncer devant les services étatiques. Avant d’accuser méchamment le Gouvernement qui fait face à une guerre asymétrique et qui a trop perdu en termes de personnel militaire et matériels de guerre, ils devraient conjuguer les efforts pour mettre hors d’état de nuire ces terroristes, plutôt que de sympathiser avec eux.

JMNK

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.