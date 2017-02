Interclubs de la CAF: FC Renaissance tentera d’arracher sa qualification devant Akanda FC

Le FC Renaissance du Congo de la RDC reçoit, ce vendredi 17 février au stade des Martyrs de la Pentecôte, le FC Akanda du Gabon, en match-retour des préliminaires de la 14èmeCoupe de la Confédération Africaine de Football (CAF). Ce, après la rencontre-aller jouée le vendredi 10 février dernier à Libreville, capitale Gabonaise. Match qui s’est soldé par un score vierge, au désavantage comme à l’avantage du club de Kinshasa, qui, avec son 12ème joueur, pourra renverser la vapeur et se qualifier aux 16èmes de finales de cette compétition continentale des clubs. Un seul but suffira pour que les protégés du président-sponsor, l’Evêque Pascal Mukuna, valident leur billet à l’autre étape de la compétition. Au cours d’une interview accordée à votre quotidien, Pascal Mukuna appelle tous les Kinois à soutenir son club, le FC Renaissance du Congo, qui représente pour la première fois, depuis sa création, la RDC à la Coupe de la CAF. Il a profité de cette même occasion pour tirer les oreilles des « bana fibo » au respect des dirigeants sportifs des autres clubs et autres instances sportives, ainsi que des autorités politiques du pays. « Personne ne va tolérer des chants indignes contre les autorités du pays et les dirigeants sportifs. Le FC Renaissance du Congo joue pour la RDC et non pour les oranges seulement. Nous invitons les supporters de Daring, Vita, Mazembe et autres à être tous derrière FC Renaissance pour lui permettre de se qualifier au deuxième tour », a dit « Papa Evêque.

Son adversaire est arrivé à Kinshasa mercredi dernier dans la soirée par l’aéroport internationale de N’djili.

La rencontre sera officiée par un quatuor arbitral burundais. Georges Gatogato sera au sifflet et sera secondé par Ramadhan Nijimbere (assistan 1), Willy Habimana (assistant 2) et Eric Manirakiza (arbitre protocolaire). Le Nigérien Hamadou Moumou a été désigné comme le commissaire au match. Le vainqueur de cette confrontation fera face au gagnant du match Berchem (Ghana)-MC Alger (Algérie) en seizièmes de finale.

V.Club valide son billet des 16ème face à Royal Léopards dimanche à Kinshasa

En match-retour des préliminaires de la Ligue des champions de la Confédération Africaine de Football (CAF), l’AS V. Club de Kinshasa, qui joue son 150ème match des Coupes Africaines, sera face au Royal Léopards de Swaziland dimanche 19 février au stade des Martyrs de la Pentecôte. De noter qu’il s’agit là du match-retour des dauphins noirs de la Capitale, après leur victoire de samedi 11 février à Mbabane (1-0) en aller. But marqué par le géant arrière-central, l’équato-guinéen Ondo Obama Francisco à la 36ème minute.

Les poulains du coach Florent Ibenge, qui prennent l’habitude de battre ce club swazi, n’ont plus droit à l’erreur ni à l’excès des ailes. L’objectif doit être la victoire ou soit un nul vierge afin de valider le billet pour la deuxième phase, c’est-à-dire, les 16èmes de finales de la Ligue des Champions de la CAF.

En cas de qualification, l’AS V. Club aura le droit d’affronter au prochain tour le gagnant de Séwé Sport San Pedro (Côte d’Ivoire)-Gambia Ports Authority (Gambie), le vendredi 10 mars à Abidjan ou à Bakau, pour l’aller, et, sept jours plus tard, à Kinshasa, pour la seconde manche.

