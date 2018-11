Installé officiellement archevêque métropolitain de Kinshasa: Fridolin Ambongo place son ministère sous le signe de l’unité

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Fridolin Ambongo Besungu a été installé officiellement archevêque métropolitain de Kinshasa, hier dimanche 25 novembre 2018 au stade des martyrs de Kinshasa. Ce, en présence des milliers de fideles catholiques ; du cardinal Laurent Monsengwo, des autorités politiques, administratives. Plaçant son ministère sous la devise ‘’Omnia omnibus’’, entendu, tout à tous, Fridolin Ambongo s’engage à travailler dans l’unité avec tous, sans distinction ni exclusion. Annoncer à temps et à contretemps l’Evangile pour unir le peuple de Dieu dans la vérité et le conduire au salut, a-t-il dit. Comme le dit l’apôtre Paul dans sa première lettre aux corinthiens : je serai « Tout à tous’’ pour sauver surement quelqu’un. Oui je serai parmi vous le pasteur de tous et de toutes sans distinction ni exclusion, a paraphrasé le nouveau patron de l’archidiocèse de Kinshasa.

En ce jour de la solennité du Christ-Roi de l’univers, où, par la grâce de Dieu et la sollicitude du siège apostolique, j’inaugure mon ministère de pasteur propre de l’église famille de Dieu qui est à Kinshasa, je voudrais, avant toute chose, rendre grâce au Seigneur et le bénir pour tous ses bienfaits, a fait entendre le nouveau parton de l’archidiocèse de Kinshasa. Avec le psalmiste, ce prélat qui succède à Laurent Monsengwo Pasinya, a dit : « Bénis le Seigneur ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ». C’est lui le Seigneur en effet, qui, depuis qu’il m’a appelé à son service, ne cesse de me gratifier de ses dons divers pour l’accomplissement harmonieux de la mission qu’il m’a confiée. A lui, gloire et louange éternellement.

Dans son discours, le nouveau archevêque métropolitain de Kinshasa a exprimé sa gratitude de tout cœur, au Saint-Père François, qui sans mérite de sa part, lui a confié la charge pastorale d’archevêque métropolitain de Kinshasa. Avant de dire sa reconnaissance pour le copieux travail abattu dans la vigne du Seigneur, par son prédécesseur, cardinal Laurent Monsengwo. Il a salué la présence des archevêques et évêques venus nombreux s’associer à la célébration de ce jour, tout en sollicitant leurs soutiens et prières qui sont indispensables pour l’accomplissement harmonieux de son ministère.

Dans le même élan, il a remercié les autorités politiques, administratives et militaires pour leurs présences, signe de l’intérêt et de l’attention qu’elles accordent à la vie de l’église. Je forme le vœu que cette présence puisse augurer un avenir de collaboration franche, juste et harmonieux et d’engagement sans faille pour le bien-être du peuple et son développement intégral.

En cette période de campagne électorale, Monseigneur Fridolin n’a pas manqué d’appeler à la conscience patriotique des Congolais à ne pas céder à la provocation et à la violence, surtout verbale. Une différence d’opinion politique ou de conviction religieuse ne fait pas de l’autre un ennemi à dénigrer ou à abattre, a-t-il souligné, avant de marteler qu’en toute circonstance, nous devons apprendre à nous respecter en respectant l’autre dans sa différence légitime.

Un acte d’installation s’en est effectué, ou l’archevêque métropolitain de Kinshasa sortant, Laurent Mosengwo a passé le bâton de commandement et fait asseoir sur la chaise du pouvoir l’archevêque métropolitain de Kinshasa entrant.

A part la cérémonie proprement dite de l’inauguration, la messe s’est déroulée normalement en présence des fidèles très enthousiasmés.

Très flatté du bon déroulement de cette grande messe, Modeste Ndongo, un fidele catholique, a félicité les organisateurs de cette grande messe.

Quid de Fridolin Ambongo Besungu

Fridolin Ambongo est né le 24 janvier à Boto dans le diocèse de Molegbe, dans le nord de la province du Nord Ubangi, en RDC. Il prononce les premiers vœux dans l’ordre des frères mineurs capucins en 1981 et ses voeux perpétuels en 1987.

Il est prêtre depuis le 14 aout 1988 et est diplômé en théologie morale de l’Académie Alphonsienne à Rome.

Avant d’être nommé évêques de Bokungu ikela et administrateur apostolique de Mbankka-Bikoro, le 6 mars 2005. Il fut tour à tour supérieur majeur des frères mineurs capucins de RDC ; président de l’assemblée des supérieurs majeurs en RDC, (ASAMA) ainsi que supérieur de la circonscription des frères mineurs capucins en Afrique. Le 12 novembre 2016, il est nommé archevêque de Mbandaka-Bikoro.

Mardi 6 février 2018, le pape François le nomme archevêque coadjuteur de Kinshasa. Il en deviendra archevêque métropolitain le 1 novembre 2018.

Mamie Ngondo

