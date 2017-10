Insalubrité à Kinshasa : les avenues du Commerce et Kasa-Vubu oubliées

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Les avenues du commerce et Kasa – Vubu, à Gombe offrent, depuis quelques mois, une figure de parents pauvres. Ces deux avenues situées en plein centre – ville, sont délabrées dans leur grande partie, on y retrouve des immondices parsemées le long de ces routes. Pire encore, des véritables lacs. Une situation qui indispose les usagers de ces voiries, qui s’en plaignent sans que personne ne les écoute.

Amelia Nyabirungu

