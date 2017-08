Initiative ABE : déjà onze Congolais aux études pour l’édition 2017 au Japon

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Hiroshi Karube, Ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo et en République du Congo, a assisté, ce mardi 22 août 2017, à la cérémonie du départ au Japon, de cinq Congolais pour les 4ème Badges de l’Initiative ABE, dans le cadre de son édition 2017.

Dans son allocution, l’ambassadeur Karube a d’abord félicité ces jeunes, dont 4 de la République démocratique du Congo et 1 de la République du Congo d’en face, retenus après un concours très sélectif. C’est le lieu de préciser que dans cette vague, six, tous de la Rdc, étaient déjà partis. Ce qui porte à 11 le nombre de jeunes des deux Congo au Japon pour cette édition.

Une initiative salutaire

L’ambassadeur a rappelé l’origine de cette initiative, lancée lors de la Cinquième TICAD tenue à Yokohama en 2013, par M. Shinzo ABE, Premier Ministre japonais. Une initiative se trouve encrée dans la philosophie de la politique de la coopération japonaise, et dont l’objectif vise à envoyer des jeunes africains apprendre dans des universités et entreprises japonaises. En effet, pour le Japon, qui n’avait pas de ressources naturelles importantes, les ressources humaines étaient le seul atout sur lequel il pouvait miser pour son développement au cours de son histoire.

Hiroshi Karube a tenu à encourager les participants Congolais à l’Initiative ABE à apprendre non seulement la technologie japonaise mais également l’esprit du Japon comme la politesse, la patience, la précision et la ponctualité qui constituent des valeurs auxquelles les Japonais attachent beaucoup d’importance et des éléments universels et indispensables pour le développement d’un pays.

En guise de conclusion, Monsieur Hiroshi Karube a souhaité bonne chance à ces jeunes Congolais en espérant qu’ils s’approprieront de l’esprit du Japon à l’instar des Congolais qui ont étudié au Japon en tant que boursiers et stagiaires qui, à leur retour, travaillent en première ligne dans la société congolaise, tel que le Professeur Daniel Mukoko Samba, Vice-Premier Ministre Honoraire et Directeur Général de la SCTP. A cet effet, Monsieur Karube, a encouragé les 5 participants Congolais pour cette édition de l’Initiative ABE à suivre le modèle de leurs illustres prédécesseurs et devenir un pont entre leurs pays respectifs et le Japon.

A qui le tour ?

Une autre offre est déjà lancée, en faveur de détenteurs d’un diplôme de Licence, âgés de 22 à 39 ans (au 1er avril 2018) et désireux de contribuer au développement des industries congolaises, tout en encourageant les relations économiques entre la République Démocratique du Congo ou la République du Congo et le Japon.

L’Agence Japonaise de Coopération Internationale « JICA » vient de lancer la 5ème édition du Programme de Bourse African Business Education Initiative « ABE Initiative ». Ce programme offre aux jeunes congolais la possibilité de poursuivre les études de Master d’une durée allant de 12 à 24 mois dans une université japonaise et d’effectuer des stages de 2 semaines à 6 mois dans les entreprises japonaises.

Emmanuel Badibanga