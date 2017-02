Inhumation de Tshisekedi: Kimbuta et Kabund, nouveau round ce lundi

Un compromis est en voie d’ être trouvé entre l’ hôtel de ville et la famille biologique d’ Étienne Tshisekedi concernant le lieu d’ inhumation du sphinx de Limeté décédé début février à Bruxelles. Les deux parties, famille et autorités urbaines se retrouvent de nouveau ce lundi 20 février pour poursuivre les discussions. Sans doute que le gouverneur Kimbuta donnera suite aux lieux proposés par l’ Udps pour ériger un mausolée en mémoire de son leader historique. Le parti de limete propose que son défunt président national soit enterré sur la place de l’ indépendance en face du palais de justice dans la commune de la Gombe. En cas de désaccord, l’ Udps propose trois autres sites. Il s’ agit de la place Pont Cabu à Kasavubu, l’ esplanade du palais du peuple ou dans son historique commune de limeté entre 7ème et 12ème Rues. André Kimbuta accordera-t-il un des quatre sites ou en proposera-t-il d’ autres à la famille et au parti d’ Etienne Tshisekedi? Nous y reviendrons.

Jean Pierre Kayembe