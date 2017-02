Inhumation de Tshisekedi : Kimbuta coupe la poire en deux

C’ est peut-être l’ épilogue d’ une affaire qui aura suffisamment fait jaser. Après moult rencontres qui n’ ont pas permis aux parties de dégager un compromis, l’ hôtel de ville décide de trancher et ainsi, clore le débat.

Dans un arrêté signé vendredi à Kinshasa, André Kimbuta ordonne qu’ un carré spécial soit aménagé au cimetière de la Gombe pour abriter la dépouille d’ Étienne Tshisekedi encore au froid à Bruxelles ou il a passé l’ arme à gauche début février. A en croire le gouverneur de la ville, ce carré devra se situer entre l’ entrée latérale et l’ entrée principale du cimetière du boulevard du 30 juin.

« Dans ce cas, c’ est une bonne chose, 500m², c’est un carré de 22.3m x22.3m; C est une grande parcelle », commente un militant du parti. Pour un autre, « 500m2 est une surface acceptable quand même», tout dépend de ce qu’on veut en faire assène t-il.

Dans son document, André Kimbuta apaise la famille du défunt en rappelant que la sécurité de la sépulture sera bien assurée par les gardiens commis au cimetière. L’ autorité provinciale dit avoir répondu à la sollicitation de la famille biologique et politique du leader de l’ Udps concernant le lieu de son inhumation. D’ après certaines indiscrétions, nous apprenons que la famille aurait finalement accepté l’ offre de la mairie.

Pour rappel, le corps d’ Étienne Tshisekedi décédé le 01 février 2017 à l’ age de 84 ans serait toujours gardé à la morgue de la clinique sainte Élisabeth de Bruxelles. Une situation provoquée par le désaccord de plus en plus persistant entre son parti l’ udps, sa famille et les autorités gouvernementales sur quelques questions dont le lieu d’ erection du mausolée en de l’ opposant historique et d’ autres conditions politiques.

