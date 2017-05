Inhumation de Tshisekedi: Discussions très avancées entre Tshibala et la famille

Il est l’ un de ses très proches collaborateurs qui lui sont restés fidèles jusqu’à la tombe. Devenu premier ministre à la suite de l’ accord de la saint sylvestre, Bruno Tshibala Zhenzhe veut s’ impliquer personnellement pour enterrer Étienne Tshisekedi avec honneur et dignité que lui doivent la République.

Dans son discours de politique générale devant l’ assemblée nationale, le 16 mai dernier, le cadre Udps avait promis des obsèques dignes pour son mentor. C’ est dans ce cadre qu’ il a relancé les discussions avec la famille biologique du défunt, question de trouver solutions sur des questions qui divisent encore la famille, le parti et l’ hôtel de ville. Ancien secrétaire général de l’ union pour la démocratie et le progrès social, Bruno Tshibala a reçu la semaine dernière les délégués de la famille et de l’ Udps, conduits auprès du premier ministre par Mgr Gérard Mulumba, Évêque de Luebo et jeune frère d’ Étienne Tshisekedi. Les discussions qualifiées de “constructives” par un témoin, ont planché sur l’ organisation des funérailles du leader maximo.

Pour rappel, décédé depuis le 01 février 2017 à la clinique sainte Élisabeth de Bruxelles de suite d’ une embolie pulmonaire, Étienne Tshisekedi est toujours gardé au froid dans la capitale belge. Le rapatriement de son corps à Kinshasa a été reporté par deux fois. La principale pierre d’ achoppement entre ses proches et l’ hôtel de ville demeure le lieu de son inhumation. L’ udps souhaite que son leader emblématique soit inhumé au siège du parti à Limeté alors que les autorités urbaines préfèrent le cimetière de la Gombe, du fait que le défunt a occupé de hautes charges de la République notamment la primature qu’ il a dirigée à trois reprises.

Jean Pierre Kayembe