Inhumation d’E. Tshisekedi : André Kimbuta attend une dernière proposition consensuelle de l’Udps

Le gouverneur la ville province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a échangé hier lundi 20 février à l’Hôtel de ville avec la délégation de l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social (Udps), parti cher à Etienne Tshisekedi Wa Mulumba, décédé depuis le 1er février en Belgique, et sa famille biologique. La rencontre avait pour but de trouver un compromis final sur le lieu où l’on doit enterrer le lider maximo, dont la dépouille se trouve encore à Bruxelles. Malheureusement, aucune suite favorable n’a été donnée à l’issue de cette rencontre. Et pour ce faire, le gouverneur a donné une dernière chance à la délégation de l’Udps, conduite par son Secrétaire général Kabund-A-Kabund, et à une partie de la famille biologique du grand leader qui s’est opposée à cette proposition, afin de trouver une décision consensuelle au sein du parti, avant qu’il tranche lui-même.

Bien avant, André Kimbuta qui recevait Monsieur Kabund avec sa délégation et la famille biologique de l’opposant historique, les a fait voir qu’Etienne Tshisekedi Wa Mulumba dont tout le monde pleure en ce moment, n’est pas seulement de l’Udps, ni de sa famille. Et pour ce faire, il a appelé à des obsèques dignes de Tshisekedi dans la Capitale congolaise.

« L’UDPS pour moi, c’est une école que le président Tshisekedi a formé. Nous sommes tous passés par là. Moi-même je cris haut et fort que par mon oncle, je suis passé par là (…) Donc, ne pensez pas qu’il y a deux camps en ce qui concerne ce deuil, et qu’il y a les uns qui observent et d’autres des acteurs. Tout le monde est acteur, et tout le monde veut que le président Tshisekedi soit pleuré dignement dans cette ville », a dit le gouverneur Kimbuta.

Enterré Tshisekedi non loin de la Gombe

Au cours de leurs échanges, André Kimbuta Yango, qui a la responsabilité de décider sur le lieu où sera inhumé le sphinx de Limete, a proposé à sa famille politique et biologique d’enterrer la dépouille du père de la démocratie congolaise non loin du cimetière de la Commune de Gombe. Malheureusement, l’UDPS qui a présenté vendredi, dans une lettre adressée au gouverneur de Kinshasa, quatre sites à travers la capitale pour l’inhumation de son leader, s’inscrit en faux sur la proposition du gouverneur. Cette délégation a sollicité de ce dernier de permettre l’inhumation de Tshidekedi à la permanence de l’UDPS dans la commune de Limeté.

Et c’est ce qui a fait que les deux parties puissent se séparer sans entente. D’où, les violons sont loin de s’accorder entre l’UDPS et l’Exécutif provincial de Kinshasa autour du site devant servir de dernière demeure au Sphinx de Limete.

Une partie de la famille biologique d’accord

A en croire le gouverneur André Kimbuta, une partie de la famille était plutôt d’accord avec son choix, c’est-à-dire celui du site non loin du cimetière de la Gombe. Mais une partie des membres de l’Udps et de la famille biologique s’y est opposée.

« L’hôtel de ville a proposé un carré spécial que le gouverneur se propose de créer aux abords du cimetière de la Gombe, un carré de 500 mètres et la délégation de l’UDPS a refusé cela et propose plutôt qu’on puisse inhumer le président Tshisekedi dans l’enceinte de leur siège, chose qui n’est pas conforme aux lois qui réglementent les inhumations dans notre pays (…) il y a par ailleurs une partie de la famille biologique du président Tshisekedi qui a rassuré au gouverneur dans un entretien téléphonique que cette proposition était compréhensible (…) on sent qu’il n ‘ y a pas encore d’harmonisation entre la famille biologique et politique du président Tshisekedi », a affirmé Emmanuel Akweti, ministre provincial en charge de l’Intérieur et Sécurité de la ville de Kinshasa.

Qu’à cela ne tienne, le numéro 1 de la Capitale se dit déterminé à étudier la dernière proposition de l’UDPS même s’il reste persuadé que le site proposé par lui reste le meilleur d’autant plus qu’il donne une grande visibilité à l’opposant historique disparu. Au regard des divergences apparues entre une frange de la famille et le parti, le Gouverneur de la ville a demandé qu’on lui écrive pour lui faire connaître la dernière décision consensuelle avant qu’il ne lève une option définitive.

(Bernetel Makambo)