Infrastructures sportives: Théobald Binamungu, nouveau gestionnaire du stade des Martyrs

Malgré la fonction qu’il occupe au sein de la Fédération Congolaise de Football Association comme vice-président en charge des équipes nationales de la RDC et de Dircaba du ministre des Sports et Loisirs, M. Théobald Binamungu vient d’être nommé par le ministre des Sports et Loisirs, Papy Niango Iziamay Munshemvula, comme gestionnaire du stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. L’Arrêté ministériel portant nomination de ce nouveau gestionnaire de l’ex-Kamanyola a été rendu public mardi 8 août 2017.

Et qu’à cela ne tienne, l’heureux promu continuera à exercer toutes ses anciennes fonctions, avec pour mission de remettre de l’ordre au stade des Martyrs, capable d’accueillir 80.000 spectateurs.

Ce nouveau comité de gestion est composé, outre de Binamungu, de Max Mokey Nzangi, président du FC MK de Kinshasa et président de la Brigade des mœurs, comme gestionnaire adjoint, Jean-Louis Muteba, chargé des finances, et Claude Philippe Mpungu chargé de la maintenance.

(Altesse B. Makambo)