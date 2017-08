Infrastructures énergétiques: Une entreprise sud-coréenne veut investir 100 millions de dollars en RDC

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’investissement dans les domaines des infrastructures et minier a été au centre des échanges entre le Premier ministre, Bruno Tshibala et une délégation sud-coréenne conduite par K.J Lee, présidente de l’entreprise Global Trade and Finance.inc. Madame Lee a indiqué être venue en RDC avec 100 millions de dollars à investir dans le domaine des infrastructures énergétiques, en plus de 50 millions de dollars autres déjà investis dans un projet minier dans l’ex-Katanga. « Plus loin, si nous avons l’accord de partenariat public-privé, je vais y aller beaucoup plus», a-t-elle indiqué.

« Je suis passionné à travailler avec la RDC dans le développement des infrastructures, particulièrement dans la construction des infrastructures énergétiques, les routes, les chemins de fer, l’habitat et l’industrie minier », a-t-elle précisé, en insistant qu’elle voudrait travailler avec le gouvernement de la RDC dans le cadre du partenariat public-privé.

« J’ai été beaucoup impressionné par le Premier ministre, c’est un visionnaire et quelqu’un qui a de bonnes ambitions. Il nous a souhaité la bienvenue. Je vais l’accompagner, notamment par rapport aux projets de développement en infrastructures », a-t-elle conclu.

(Bernetel Makambo)