Infrastructure sportive: Le Stade des Martyrs a un nouveau comité de gestion

Face aux nombreux problèmes récurrents qui se posent dans les différents stades du pays, il a plu au nouveau ministre des sports Willy Bakonga de trouver d’urgence des solutions appropriées. Ainsi, le journal L’Avenir a pu en savoir davantage sur le sujet au sortir d’une cérémonie d’échanges entre le Secrétaire Général aux sports et Loisirs, M. Barthélémy Okito Oleka et la nouvelle équipe du comité de gestion du stade des Martyrs. La cérémonie a eu lieu le samedi 7 janvier 2017 au stade des Martyrs.

S’adressant à la presse, le S.G Okito a déclaré qu’effectivement le ministre vient de mettre de l’ordre dans le secteur sus évoqué. L’Administrateur Gérant du stade Tata Raphaël est maintenu à son poste. On a changé l’A.G du stade des Martyrs. Le nouveau s’appelle Flory Beseke. Et parlant de l’échange sus évoqué, le S.G Okito a précisé que tout s’est bien passé avec tous les travailleurs qui sont contents de l’avènement de la nouvelle équipe dirigeante. Et à propos du comité de gestion du Stade des Martyrs, le S.G précise qu’il a deux missions principales : soigner l’image du stade (propreté, maintenance etc) et surtout la bonne gouvernance. Ce, parce que c’est un patrimoine de l’Etat.

Composition du comité de gestion du stade des Martyrs

Administrateur Gérant : Flory Beseke

A.G chargé du Marketing et commerciale : Sylvain Ndalambo

A.G chargé de l’administration et Juridique : Tokania

A.G chargé des Finances : Papy Etaya

A.G chargé de l’exploitation et maintenance : Herman Ngediko

(Antoine Bolia)