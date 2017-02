In memoriam: L’an III de la mort de « King Kester » et l’an 22 de celle de « Strervos Niarcos »

*Exposition et affrontement des Sapeurs de Kinshasa et de Brazza

Le monde musical kinois se prépare à commémorer vers la fin de la première quinzaine de ce mois de février 2017, deux événements de taille : le troisième anniversaire de la disparition de l’artiste musicien Emeneya Mubiala autrement dit « King Kester », patron de Victoria Eleison et celle de « Strervos Niarcos le N’Ganshie » qui vient de totaliser vingt-deux ans sous terre.

Pour l’an III de King Kester « roi de Masatomo, kua zolo zonso muntu ya zamani », les états- major de tous les staffs des « Victoriens » sont en alerte et se préparent en conséquence.

D’après le programme officiel prévu à Kinshasa, l’on signale le dépôt de fleurs sur sa tombe à la Nécropole « Entre Ciel et Terre » dans la commune de la N’Sele le 13 février 2017 qui sera précédé par une messe des suffrages en attendant une exposition photos qui partira du 9 au 12 février. Sans mettre de côté la publication d’un livre biographique sur King Kester écrit par un préfet d’une école de sa ville natale de Kikwit (province du Bandundu) qui est déterminé à y prendre part.

La sape étant liée à la personnalité de « King Kester, une soirée défilée est prévue au Palm Beach et connaitra la participation des sapeurs de Kinshasa , de Kikwit et ceux de Brazzaville. Pour leur part, les musiciens de l’orchestre Victoria Eleison Dream Team Dream Band (VDTDB) se proposent de saisir cette occasion pour présenter solennellement l’affiche de leur opus intitulé « Match d’entraînement ». Entretemps, son frère biologique Joly Mubiala en séjour en Europe est attendu à Kinshasa pour la finalisation de son tube « Hommage à King Kester » qui a connu l’accompagnement d’une autre formation démembrée « Dream Team Dream Band la lutta continua victoria ae certa ». Sans mettre de côté, le bouillant Patou Ziana qui compte lancer l’opus « This is me 2 » en vue d’immortaliser « King Kester ».

Tandis que la journée 10 février sera également consacrée au dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe de « Strervos Niarcos » , le pape de la Sape initiateur de la « Religion Kitendi », au cimetière de la Gombe. Ainsi , pour éviter tout dérapage souvent constaté lors de pareilles occasions , l’intrépide « Papa Griffe », surnommé le « sapeur d’Etat » a, non seulement lancé un message à tous les sapeurs de Kinshasa et de Brazzaville de ne pas seulement se faire enregistrer mais aussi à être présentable et, surtout, d’éviter la profanation , respect dû aux morts. La prestation publique aura lieu à la place des artistes. Ami et collaborateur des musiciens, « le N’Ganshie Strervos Niarcos » avait aussi des talents de chanteur. Il s’est illustré à travers les chansons telles « Dernier Coup de Sifflet », « Nostalgie personnelle », « Chérie Ade », « Kinshasa – Brazza », « Epaka ekomi na 2ème période », « Kinshasa village natal » et autres… Réalisées avec le concours de Papa Wemba, Bozi Boziana, Luciana Demingongo, Evoloko Jocker et Fataki.

(Franck Ambangito/Cp )