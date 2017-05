Imminence de l’enrôlement des électeurs à Kinshasa: Norbert Basengezi sensibilise les autorités provinciales

En prélude au lancement imminent de l’opération de la Révision du Fichier Electoral dans la ville province de Kinshasa ce dimanche 28 mai 2017, le Vice-président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, M. Norbert Basengezi a animé conjointement avec le Gouverneur de la ville de Kinshasa, M. André Kimbuta le Conseil provincial de sécurité élargie aux membres du Bureau de l’Assemblée Provinciale de Kinshasa et des Bourgmestres de 24 communes de la ville capitale de la République Démocratique du Congo.

Cette réunion de haut niveau, tenue dans la salle Samuel Kitoko de l’hôtel de ville, a connu la présence remarquable de l’Honorable Président de l’Assemblée Provinciale de Kinshasa, des membres de l’Exécutif provincial (ministres provinciaux), de 24 bourgmestres de la ville de Kinshasa, du Directeur de la Division électorale de la MONUSCO, de Mme le Questeur de la CENI Pierrette Kisonga, de M. Augustin Ngangwele, membre de l’Assemblée Plénière de la CENI, du Secrétaire Exécutif National Adjoint de la CENI M. Verdonck Tshiya Mwamba, de Mme Anne-Marie Mukwayanzo, Secrétaire Exécutif Provincial de la CENI Kinshasa, qu’accompagnaient les 6 Chefs d’Antenne de la CENI/Kinshasa.

Au menu des échanges, le lancement des opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs dans la ville de Kinshasa avec comme corollaire la sensibilisation de la population kinoise sur le début de la Révision du Fichier Electoral et l’impérieuse nécessité de la sécurisation de cette opération à Kinshasa.

Le premier à prendre la parole, c’est le Gouverneur de province. André Kimbuta, sans passer par quatre chemins, martèle tout en soutenant le début de l’opération, sur l’implication sans faille de toutes les autorités provinciales, objectif la réussite du processus d’enrôlement des électeurs sur toute l’étendue de la ville province de Kinshasa. Il veut des élections transparentes, apaisées et surtout sécurisantes, voilà qui le pousse à inviter ses administrés à un enrôlement massif tout en respectant scrupuleusement les orientations de la CENI. La ville de Kinshasa étant la 24ème province qui verra le début de l’opération, a intérêt à réussir comme ailleurs, martèle André Kimbuta dans une communication en Lingala, la langue la plus parlée dans sa juridiction.

4.413.038 électeurs attendus à Kinshasa

Pour sa part, le patron de la sensibilisation électorale, Norbert Basengezi a dans son style pédagogique, statistique à l’appui invité les Kinoises et Kinois des 24 communes de la capitale que compte la ville de Kinshasa à une mobilisation sans faille en vue d’atteindre les estimations de la CENI qui sont de plus de 4 millions d’enrôlés. Les districts de la Tshangu, Mont Ngafula, Lukunga et Funa auront désormais 969 Centres d’Inscriptions (CI) contre 687 CI en 2011, une augmentation motivée au dire du Vice-président par le souci de rapprocher les requérants de leurs Centres d’inscription respectifs. Ainsi donc plus de 1.295 kits seront déployés à travers la ville de Kinshasa. Ces chiffres sont purement des prévisions, prévient le Gouverneur de province qui promet une mobilisation générale en vue d’atteindre plus de 5 millions d’enrôlés dans la ville capitale.

Sécurisation de l’opération de la Révision du fichier électoral à Kinshasa

Dans sa communication, le Vice-président de la CENI a martelé sur l’impérieuse nécessité de la sécurisation de l’opération de la Révision du fichier électoral dans la ville province de Kinshasa. A ce sujet, le Vice-président de la CENI, a au nom du Président de la CENI en mission, remis un exemplaire du Décret n°05/026 du 06 mai portant plan opérationnel de sécurisation du processus électoral au Gouverneur de province.

Ainsi donc, le premier citoyen de la ville de Kinshasa a la lourde mission de présider le Comité de sécurisation des élections dans sa juridiction. Il doit ainsi sécuriser le personnel, le matériel et les infrastructures mis à la disposition de la CENI. A cette occasion, Norbert Basengezi a rappelé au Gouverneur André Kimbuta le caractère inviolable des infrastructures de CENI.

Profitant de cette aubaine, le Vice-président de la CENI a invité les acteurs politiques au respect du code de bonne conduite et à la tolérance. Pour lier l’utile à l’agréable, une démonstration sur le bon fonctionnement des kits a été effectuée devant l’assistance avec livraison des spécimens de carte d’électeur portant mention ‘’formation’’. Le Gouverneur de la ville et l’Honorable Président de l’Assemblée provinciale de Kinshasa ont participé à ce test grandeur nature effectuée par la CENI.

Dans le souci de mobiliser la population kinoise, plusieurs kits de sensibilisation constitués essentiellement de pagnes au motif de la CENI, des polos, des képis, des calendriers et autres outils de sensibilisation ont été remis au Gouverneur, aux députés provinciaux, aux Ministres provinciaux, aux 24 Bourgmestres et aux invités, question de vulgariser les messages de la CENI à travers les quatre coins de la ville province de Kinshasa.

(JMNK/Ceni)