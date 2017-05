Identification et enrôlement des électeurs: Corneille Nangaa lance l’opération dans les provinces des aires opérationnelles 3 et 4

C’est parti pour l’enrôlement des électeurs dans les provinces des aires opérationnelles 3 et 4. Comme annoncé, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a lancé hier dimanche 30 avril 2017, l’identification et enrôlement des électeurs dans les provinces des aires opérationnelles 3 et 4.



C’était à Kenge, Chef-lieu de la province du Kwango que le Président de la CENI, Corneille Nangaa, accompagné de deux membres de l’Assemblée Plénière, Gustave Omba et Noël Kaputu, a personnellement procédé au lancement officiel de l’opération de révision du fichier électoral dans les provinces des aires opérationnelles 3 et 4 constituées des provinces suivantes : Bas Uélé, Haut Uélé, Tshopo, Kasaï, Kasaï Central, Kasaï-Oriental, Lomami, Sankuru, Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe, Kongo Central et Kinshasa.

La population venue nombreuse dès le grand matin a investi les installations de l’Institut Tsinda Kwango, lieu prévu pour la cérémonie de lancement. C’était en présence des Députés nationaux, Sénateurs, Députés provinciaux, du Gouverneur de province Larousse Kabula Mavula et de toutes les parties prenantes : Partis politiques, Société civile, autorités coutumières, jeunes, femmes, confessions religieuses.

Le Gouverneur Larousse a salué le choix de la CENI porté sur sa province et promis de soutenir cette opération qui s’annonce comme une grande compétition entre les provinces en prévision de la répartition des sièges aux prochaines élections.

Dans son allocution, le Président de la CENI a invité les Kwangolais à s’approprier l’opération de l’enrôlement des électeurs. Il a présenté l’état d’avancement de l’opération de la révision du fichier électoral dans les 12 provinces des aires opérationnelles 1 et 2 où 22.650.000 électeurs ont été enrôlés.

Aussitôt fini la cérémonie officielle, le Président de la CENI et toute la délégation qui l’accompagnait ainsi que la notabilité locale se sont rendus à l’Institut Tsinda pour palper la réalité du déroulement de l’enrôlement des électeurs dans toutes ses étapes. A 11h45’, la première carte d’électeur a été délivrée à monsieur Noël Kikwa Pemba.

La province du Kwango, ce sont les 1.068.964 électeurs attendus dans 1.399 Centres d’inscription répartis dans 5 territoires suivants : Feshi, Kahemba, Kasongo-Lunda, Kenge et Popokabaka.

Dans la province du Kasaï-Oriental, le Vice-président de la CENI, Norbert Basengezi a représenté la CENI à Mbuji-Mayi à la cérémonie de lancement de l’opération de révision du fichier électoral. C’était dans les installations de l’Ep Biampata dans la commune de la Muya, en présence du Gouverneur Alphonse Ngoy Kasanji et de toutes les forces vives de la province, partis politiques, Société civile, Confessions religieuses, Jeunes et vieux étaient tous rassemblés pour participer à cette grandiose cérémonie.

Pour hier dimanche 30 avril, le Gouverneur de province, le Président de l’Assemblée provinciale, Mgr Bernard Emmanuel Kasanda de l’Eglise catholique ainsi que Dieudonné Mbaya de l’Eglise protestante ont été comptés parmi les personnalités ayant obtenu leurs cartes d’électeur.

A cette occasion, brandissant sa carte d’électeur, le Gouverneur de province Alphonse Ngoy Kasanji a invité la population de sa juridiction à se rendre dans les différents Centres d’inscription en vue d’un enrôlement massif. Message de sensibilisation relayé par les Chefs des confessions religieuses présents à la cérémonie. Juste après la cérémonie officielle, le Vice-président de la CENI et toute la délégation se sont rendus à l’Ep du 30 juin et au Lycée Mwanzadi. Partout où ils sont passés, les opérations se déroulent normalement. Bien avant ce lancement, la veille, une caravane motorisée organisée avec l’appui de Counterpart international a sillonné les principales artères de la ville de Mbuji Mayi afin de mobiliser la population à cette opération.

Dans la province du Sankuru, l’opération de la révision du fichier électoral est déjà effective depuis le dimanche 30 avril 2017. M. Ngangwele Mbobi, membre de l’Assemblée plénière accompagné du Gouverneur de province Berthold Ulungu Ekunda ont donné le coup d’envoi au Centre d’inscription situé à l’Ep du 30 juin avant de faire la ronde de tous les centres ouverts ce jour. Ici, la population qui attendait avec impatience ce moment se dit satisfaite de voir la CENI procéder à cette opération.

Dans la province du Kongo Central, la CENI a été représentée à Matadi, Chef-lieu de la province, par M. Jean-Baptiste Ndundu et Mme Elodie Ntamunzinda, tous deux Membres de l’Assemblée Plénière. C’était à l’Ep. 1 Londe dans la commune de Matadi, en présence des autorités provinciales dont le Gouverneur Jacques Mbadu Nsitu, des représentants de partis politiques, de la Société civile dans sa diversité ainsi que de la population venue nombreuse. Les personnalités présentes se sont rendues dans deux Centres d’inscription dont l’un dans la commune de Mvuzi et l’autre dans la commune de Nzanza. La cérémonie a été agrémentée par le groupe folklorique, dénommé « Tam Tam Électoral du kongo central », une initiative du chargé de la sensibilisation du SEP.

(JMNK/Ceni)