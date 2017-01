Identification et enrôlement des électeurs: Corneille Nangaa échange avec Robert E. Whitehead

Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Corneille Nangaa, a échangé mercredi 25 janvier 2017 au siège de la CENI avec M. Robert E. Whitehead, Chargé d’affaires de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique accrédité en République Démocratique du Congo. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur l’évolution du processus électoral et sur les opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs en cours dans 12 provinces.

Organisé au Centre Mgr Shaumba, le mercredi 25 janvier, l’atelier de formation des Représentants et coordinateurs provinciaux de l’ECC et du lancement du plan d’accompagnement des processus électoraux en RDC, a connu en plus de l’office religieux, des mots des différentes personnalités invitées pour la circonstance notamment la Ministre de la Jeunesse et nouvelle Citoyenneté et celui de Mme Elodie Ntamuzinda, représentante du Président de la CENI, Monsieur Corneille Nangaa.

Lors de son intervention, la représentante du Président de la CENI a souligné ce qui suit : « Le Président de la CENI vous remercie surtout pour votre soutien constant, car malgré le contexte politique dans notre pays, vous avez toujours été là pour l’accompagner et ne cessez de nous prodiguer des sages conseils pour que cette Institution d’appui à la démocratie réussisse sa mission ;

Nous avons été édifiés aussi par le message de l’Evêque Marini dans les assises passées ; sur respect du ‘GENRE’ car, la promotion du GENRE, fait partie des priorités de la CENI tout au long de ce processus, et les mécanismes nécessaires sont en train d’être mis sur pied.

Acceptez donc messeigneurs, révérendes et révérends, distingués invités que nous puissions réitérer notre demande de mobiliser les fidèles surtout en rapport avec l’opération de Révision du Fichier Electoral en cours, dans l’éducation civique, l’observation électorale et surtout dans la médiation des conflits électoraux ».

Me Ronsard Malonda visite les provinces de la Tshuapa, de la Mongala, du Sud Ubangi et de l’Equateur

Le Secrétaire Exécutif National (SEN) de la CENI, Me Ronsard Malonda a entamé depuis le lundi 23 janvier une grande tournée de supervision opérationnelle de proximité dans les provinces de la Tshuapa, de la Mongala, du Sud Ubangi et de l’Equateur. Le but de cette mission de grande envergure est de se rendre directement compte de l’opérationnalisation et du fonctionnement des différents centres d’inscription où se déroulent les opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs dans cette partie de la République Démocratique du Congo.

A l’étape de la province de la Tshuapa, Ronsard Malonda a présenté ses civilités à l’autorité provinciale et présidé la réunion du Comité Provincial des Opérations qui a connu la participation de Mme le Vice-gouverneur de province. Une grande réunion a été tenue avec le Secrétaire Exécutif Provincial, la chaîne de supervision des opérations comprenant les Contrôleurs Techniques Provinciaux, les Contrôleurs techniques territoriaux présents à Boende et le personnel de la CENI à Boende.

Aussitôt après cette réunion technique et opérationnelle, Ronsard Malonda a effectué une visite des Centres d’inscription situés à Boende avant de poursuivre la même tournée à Bokungu situé à plus de 240 kms de Boende.

Sur place, accompagné du SEP de la Tshuapa, Monsieur Héritier Weteto, le Secrétaire Exécutif National de la CENI a donné un coup d’accélération du déploiement des Centres d’Inscription en utilisant les véhicules Kamaz, la pick up venue de Boende, une moto et huit vélos afin de redynamiser la chaîne de supervision opérationnelle. 87 Centres d’Inscription ont été opérationnalisés. Les 37 Centres restants avec leurs membres sont en cours de déploiement avec l’obligation que chaque Centre doit envoyer ces premières statistiques au plus tard le vendredi prochain.

(JMNK)