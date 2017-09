Hiro le Coq : « j’essaye de faire d’afrobeat à la congolaise »

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Il est revenu, pour la première en RDC, en 2014 avec le Bana C4, Hiro Le Coq est resté depuis très attaché physiquement à ses origines congolaises. Auteur des deux tubes emblématiques « entêté », « touché coulé », ancien leader Bana C4 est à Kinshasa pour un concert au Shark Club a accordé une interview exclusive au portail numérique des arts en RDC, www.arts.cd.

« A Kinshasa, je suis chez moi. Je suis très fier d’être dans mon pays. D’ailleurs, je suis venu avec mon père pour la première fois en RDC. Ça a toujours été un plaisir de revenir chez moi. Toujours bien accueilli à l’aéroport. Revenir en RDC, c’est une ressource pour moi », a confié Hiro Le Coq.

Hier, leader du groupe de Bana C4, actuellement, vous évoluez en solo. Comment vous définissez-vous ?

Je me définis comme un artiste qui évolue actuellement en carrière solo, qui fait partie du groupe Bana C4. Voilà, je serai toujours Bana C4, pour le moment, je me présente comme artiste solo. Je ferai toujours des titres de Bana C4. Mon premier album sort le 27 octobre 2017. « De la haine à l’amour ». Ça sera du Hiro comme vous avez l’habitude de l’attendre. On va ramener la touche de gospel, un peu plus de la rumba, beaucoup de lingala. On va essayer au maximum de faire plaisir à ceux qui nous soutiennent depuis le début.

Avant tout, je suis artiste qui fait de la musique bientôt 10 ans. J’ai commencé avec un groupe et en carrière solo aujourd’hui.

« Entêté » et « touché Coulé », deux sons qui cartonnent, quelle est votre touche spéciale ?

C’est de l’afrobeat. J’ai un fort amour pour mon pays, pour ma patrie. J’essaye d’ajouter toujours ma guitare de la rumba congolaise en deux temps,… j’essaye de faire d’afrobeat à la congolaise.

A part la sortie prochaine de votre album, pensez-vous aussi aux actions sociales en RDC ?

Oui, comme je l’ai dit, l’album sort le 27 octobre. Oui, ça me tiendra à cœur de faire une fondation pour œuvrer dans le social ou de venir en aide aux plus démunis. Aujourd’hui, nous les artistes, on a un certain pouvoir, il faut savoir l’utiliser aussi. Ça ne sert pas seulement à vendre des cds ou à faire des concerts seulement mais il faut aussi apporter des aides aux gens qui nous aiment. C’est un projet que nous devons mûrir.

(Onassis Mutombo)