Hip-hop : Dadju à Kinshasa pour le Festival « RED ONE 2 »

Si son dernier tube, Kif no beat, juste un mois lancé sur le marché, jouit déjà de plus de 2 millions de VU, le jeune grand et talentueux artiste apporte cette chaleur au pays de ses aïeux. D’où, l’organisation du festival dénommé « Red one 2 » ce samedi 29 juillet 2017, au Village Plaza, à Limete 16ème rue, dès 12 heures. Dajou ne manquera pas d’en dire long dans la grande édition de ce vendredi à 19 heures, sur la grande chaîne de culture RTGA World, où il est l’invité de Patrick Mpezo.

Du groupe hip-hop français « The Shin Sekaï », formé en 2012, l’artiste travaillera cependant sans son complice Abou Tall. Dans ce groupe qui vient de la fusion de deux univers, le chant et le rap, ils écrivent leurs morceaux sur des thèmes éclectiques, influencés par des musiques venant de tous les horizons.

C’est le lieu de noter que Dadju a de l’art dans la veine. Il est fils de Djuna Djanana, ancien de Viva la musica. Et, cerise sur gâteau, Dadou est petit frère de Maître Gims. Les couleurs sont bravement annoncées.

Emmanuel Badibanga