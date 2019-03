Hier dans la salle de conférences Reine de la Paix: Le PRODS apporte un soutien financier et en médicaments à la FEDECAME

La « Fédération des Centrales d’Approvisionnement en Médicaments Essentiels » (FEDECAME), une grande structure dirigée par M. David Nku Imbie (ancien Gouverneur de la Ville Province de Kinshasa) en tant que Président du Conseil d’Administration et M. Jean-Claude Deka, en sa qualité de Secrétaire Général, étaient en séance de travail de première importance avec un programme du ministère de la Santé financé par l’Union Européenne (UE), le « Programme de Renforcement de l’Offre et Développement de l’Accès aux Soins de Santé » (PRODS).

Le ministère de la Santé, qui a convié les deux structures, a été représenté par le Directeur Cléophas IF Malaba Munyanji, représentant le Secrétaire Général du ministère de la Santé en mission de service en dehors de Kinshasa.

Cette importante séance de travail a eu lieu le mardi 26 mars 2019, de 10h 00’ à 15h 00’, dans la salle de conférence Reine de la Paix à Kinshasa/Gombe. L’essentiel de cette réunion a tourné autour de l’appui financier et en médicaments que le PRODS offrait aux cinq centrales de Distribution Régionales (CDR) de 31 zones de santé.

Appui financier, en médicaments et dispositifs médicaux

D’après des informations mises à notre disposition, le PRODS, ce programme du ministère de la Santé Publique Congolais, comme souligné ci-dessus, est financé par l’Union Européenne pour apporter son appui au renforcement du système de santé, notamment celui d’approvisionnement en médicaments essentiels.

31 zones de santé de quatre provinces de la RD-Congo : le Kongo Central, le Kasaï-Oriental, l’Ituri et le Nord-Kivuet cinq CDR (Kisantu, Goma, Mbuji-Mayi et Akiwara) ont bénéficié ce jour de cet appui financier, en médicaments et en dispositifs médicaux du PRODS en cette année nouvelle 2019.

Le plus important pour la FEDECAME face à l’opinion nationale est que la presse explicite le rôle que joue le PRODS en RD-Congo, tant il est vrai que son apport pour le maintien en bonne santé physique de Congolais s’avère majeur et vital même.

A ce sujet, il y a lieu de retenir que le PRODS, chapeauté en RD-Congo par le Docteur Nsimbi, vise six objectifs suivants : Construire un nouveau bâtiment administratif pour la FECAME ; Appuyer en fonds de roulement (pour achat des médicaments) ; Augmenter l’effectif de la FEDECAME ; Elargir la gamme des produits de santé à acheter par la FECAME ; Renforcer les capacités des formations sanitaires et enfin, appuyer la quantification des besoins nationaux en médicaments.

Fidèle Ngandu/Cp