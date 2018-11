Hier au cimetière de la Gombe: Pépé Kallé a eu l’honneur d’être visité par les siens

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Sous la conduite de l’ASBL “Artiste en danger” que dirige l’infatigable Tshaka Kongo, une forte délégation, constituée de la famille de Pépé Kallé, de quelques musiciens de l’Empire Bakuba, de plusieurs personnalités ainsi que de nombreuses connaissances de l’Eléphant de la chanson (zaïroise) congolaise, se sont rendus, hier mercredi 28 novembre 2018, au cimetière de la Gombe visiter la tombe de l’illustre disparu.

Très éplorée, la veuve Pépé Kallé n’a pas manqué d’exprimer sa reconnaissance au responsable de l’ASBL “Artiste en danger” de l’initiative prise en cette année électorale pour rendre hommage à celui qui, de son vivant, avait contribué sans faille à l’éclosion de la chanson congolaise. Après le dépôt de fleurs sur la tombe de Pépé Kallé, l’on a procédé au nettoiement des espaces immédiats afin de garder toujours propre le sépulcre de celui qui, plusieurs décennies durant avait fait rayonner la culture congolaise à travers le monde. Par lui, l’orchestre Empire Bakuba était qualifié de champion d’Afrique et des Caraïbes et il avait accumulé de nombreux trophées.

Après cette cérémonie, l’après-midi d’hier a été consacré à la Place des Artistes à Matonge dans la commune de Kalamu, au dévoilement de la Plaquette commémorative Pépé Kallé. Le samedi 1er décembre au Village Ntemba au rond-point Forescom dans la commune de la Gombe, il y sera organisée une soirée de gala au cours de laquelle l’organe “Artiste en danger” va remettre les effets de Pépé Kallé aux responsables du Musée National pour leur conservation en un lieu sûr. De nombreux groupes musicaux retenus vont se produire pour rendre hommage à Pépé Kallé. Par cette même occasion, l’on va procéder à la remise des brevets aux mécènes culturels pour leur infaillible implication dans ce genre de cérémonie.

Félicitations à l’artiste-musicien Kinanga Boeing 737 le leader de “Bakuba Fondation” ainsi qu’à la tantine Barbara Kanam, patronne du groupe “Kanam Music”, pour leur contribution à la réussite de cette cérémonie, notamment en commençant par le cimetière de la Gombe.

Kingunza Kikim Afri/Cp

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.