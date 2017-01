Hervé Ladsous avertit que la mise en œuvre de l’Accord politique du 31 décembre sera délicate

Le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix a signalé, le mercredi dernier, devant le Conseil de sécurité, que si la signature, le 31 décembre à Kinshasa, de l’ Accord politique sur le tenue des élections en RDC a permis de décrisper une situation explosive, sa mise en œuvre reste délicate. Hervé Ladsous a indiqué que plusieurs acteurs de l’opposition n’ont toujours pas adhéré à l’Accord, et que la Majorité Présidentielle a envoyé des signaux inquiétants concernant son soutien au texte, notamment en y apposant des réserves « pas tout à fait claires ».

Il a aussi signalé qu’un appui notable sera nécessaire pour assurer la tenue des élections en décembre 2017. Ce sentiment a été partagé par le Président de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo qui a facilité la signature de l’accord.

Mgr Marcel Utembi a en effet signalé qu’ « un appui politique, financier, technique et logistique majeur sera nécessaire pour que les élections se tiennent en décembre 2017 ». Ce dernier a aussi jugé urgent de préserver la paix civile et d’assurer une gestion consensuelles des institutions, pour engager ensuite le gouvernement congolais à prendre « des mesures de décrispation socio-politique qui tiennent compte du droit et de l’humain ».

(JMNK)