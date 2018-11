Héritier Watanabe lance un nouveau single sur la toile et se frotte les mains

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’artiste-musicien Héritier Watanabe Bomolo, leader charismatique du groupe “Team-Wata” ne désempare point si bien que chaque jour qui passe, il ne cesse de glisser de valeureuses notes dans son calepin de travail. Tout cela pour le plaisir de ses nombreux fans.

En effet, depuis sa nomination le 5 septembre 2018 sur le podium du Parlement Européen en qualité d’Ambassadeur Suprême International de la jeunesse pour la paix, le compositeur de l’album “Retirada”, ne laisse aucune occasion propice de production lui échapper. En un temps relativement court, Héritier Watanabe vient de battre son propre record sur le plan du lancement de singles sur le marché. Le dernier en date porte l’intitulé de ” La reine de Saba”.

Avec cette œuvre en main, le patron de Team-Wata qui multiplie de rencontres avec la presse, ne cesse de faire savoir qu’il fait une musique intelligente avec de titres qui doivent interpeller plus d’un.

Toutefois, pour la bonne commercialisation de son single, Héritier Watanabe fait savoir qu’il est disponible sur de nombreuses plateformes des téléchargements, notamment sur YouTube et iTunes où l’on note déjà plus de 2.000 téléchargements en quelques jours. Chanson lyrique, la Reine de Saba redistribue les notes à coup de vent et interpelle plus d’un avec de passages tels que: “…yo komisi ngai lokola moto abombi ba soucis na banque. Soki nakanisi na retirer mayo na miso. Ozali niama ya Ferme te po nztika yo okola moke, kasi oza niama ya Zamba, ba risques nazwa ba lions…”, qui font jaser.

Kingunza Kikim Afri/Cp

