Héritier Watanabe devra se choisir un bel entourage pour faire une musique intelligente

Plébiscité dernièrement à Bruxelles sur les tribunes de la Commission Européenne en qualité d’ambassadeur de la paix œuvrant pour la protection et la défense des enfants, le chanteur Héritier Watanabe Bomolo est obligé de se choisir de bons conseillers afin d’injecter dans son entourage de gens qui réfléchissent et non des prédateurs qui ne sont que des véritables tiroirs caisses.

Auteur-compositeur à la voie mélancolique exerçant une profession magnifique, puisque produisant une musique intelligence, le compositeur de “Retirada”, dans son propre intérêt, est obligé de demander à son attaché de presse où ” porte-parole” où quelque chose de ce genre, de ne pas vouloir rouler dans la pourriture en évoluant loin de toutes les provocations infondées. Il doit continuer à balayer continuellement tout ce qui vient de son père spirituel, nous voulons dire son encadreur de la première heure en n’accordant aucun crédit aux taquineries du provocateur De Kunta.

Fally Ipupa était victime du même chantage de la part de l’entourage de Mopao-Mokonzi, mais il a toujours continué de parler en bon de Koffi-Olomide. La musique intelligente que fait le patron de “Team-Wata” ne peut nullement lui faire pousser des cornes sur la tête. Elle est, plutôt, comme le disait un chroniqueur chevronné, un noyau qui doit bannir toutes les tendances d’amateurisme venant d’un personnel moyen œuvrant sur tous les plans (communication, relations publiques, marketing, négociation de contrats, vente de l’image de l’artiste qu’il est) et jamais autre chose. Ce n’est qu’au prix de cela que Watanabe Héritier pourra vraiment dire qu’il fait une musique intelligente.

Kingunza Kikim Afri/Cp

