Héritier Wata est formel : « Sankara ne connaît pas mieux Werrason que moi »

Il y a deux semaines, une rumeur tout à fait fantaisiste a circulé à Kinshasa, principalement sur les réseaux sociaux faisant état d’une brouille entre le chanteur Héritier Watanabe et son formateur et ancien patron Werrason. Au menu, on a fait savoir que ce chanteur aurait ridiculisé le roi de la forêt qu’il aurait croisé fortuitement au dancing « Fiesta » dans la commune de la Gombe.

« C’est une fausse nouvelle et je sais qui est à la base de cette cabale. C’est Sankara de Kunta », a déclaré Héritier Watanabe qui a ajouté que : « de nous tous qui avions gravité autour de Werrason depuis de nombreuses années, personne, en tout cas pas Sankara, ne connaît mieux Werrason que moi ». Et de poursuivre : « Quelle image ce garçon va-t-il faire valoir pour la province du Bandundu en général lorsqu’il dit que c’est en allant là-bas que Werrason a anéanti le succès de Marie Paul et les autres ? Ne voit-il pas qu’en disant cela, il sous-entend que Bandundu est une région de grands féticheurs qui ne sont là que pour « corriger » tous ceux qui osent « jouer » avec la personne Werrason. Ce que Sankara oublie c’est le fait que la femme de Werrason est un Prophétesse sur que Dieu agit et qui ne peut nullement cautionner de partager son toit avec un fétichiste ». Il termine en demandant à Sankara qui n’a passé le plus clair de son temps en Europe sur les trousses de certains bienfaiteurs de se raviver et de revenir sur des bons sentiments car en racontant ces balivernes, il oublie que Werrason est un ambassadeur qui roule pour la paix au monde.

De la suite de son programme

Après son concert de présentation officielle de l’album « Retirada », le premier de sa carrière musicale qui a eu lieu le 10 février dernier et sa production d’hier dimanche 5 mars à Maïsha Park dans la commune de la Gombe, Héritier Kabeya Watanabe, à la tête de son groupe, traversera le pool Malebo ce mardi 7 mars pour Brazzaville. Là, ils sont attendus pour un concert à l’Olympique Palace. Puis, ils reviendront sur Kinshasa avant d’entreprendre une longue tournée à l’extérieur du pays.

(Kingunza Kikim Afri)