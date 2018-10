Haut Katanga : réception d’un 1er lot de matériel électoral

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

C’est en présence du Gouverneur de province du Haut Katanga, Célestin Pande Kapopo, du Représentant du Président de l’Assemblée provinciale, du Maire de la ville de Lubumbashi, des membres du Conseil provincial de sécurité ainsi que de la presse locale que Madame le Secrétaire exécutif provincial de la CENI, Mymy Fabienne Mukulumoya a présenté ce conteneur qui contient l’ancré indélébile. Dans son mot, Mme le Secrétaire exécutif provincial a sollicité l’implication de l’autorité provinciale dans le déploiement de ce matériel qui va desservir dix provinces avec comme transporteur la Société Nationale de Chemin de fer du Congo (SNCC) qui a été remerciée pour avoir disponibilisé un local quant à ce.

Le Haut Katanga figure parmi les grands hubs à côté de Kinshasa et Matadi. Optimiste, le Gouverneur de province croit aux élections le 23 décembre 2018 en RD Congo et promets d’accompagner la CENI dans cet exercice. Il a reconnu le sérieux de l’application du calendrier électoral par l’organe en charge des élections. La cérémonie du jour s’est terminée par la visite des entrepôts qui vont contenir tous les matériels électoraux avant leur déploiement dans les antennes de la CENI du Haut Katanga.

