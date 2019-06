Haut Katanga: Le gouvernement provincial enfin investi

48 heures après la présentation du discours programme du gouvernement provincial du Haut Katanga, devant les députés provinciaux par le gouverneur de province Jacques Kyabula accompagné du vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa A Kimimba et de membres de la nouvelle équipe, le pari a été gagné ce lundi 24 juin 2019 à l’Assemblée provinciale du Haut Katanga.

Il s’agit de l’investiture du gouvernement Kyabula par l’organe délibérant du Haut Katanga lors de la séance plénière prévue pour la défense du discours programme présenté vendredi dernier par l’autorité provinciale.

Les travaux se sont déroulés en deux phases, avant midi consacré aux questions, propositions, ajouts et suggestions des élus provinciaux réunis dans différents groupes parlementaires du Fcc, Cach et Lamuka.

Dans leurs interventions, les mandataires du peuple à l’hémicycle ont trouvé des mots justes pour saluer avec véhémence le programme du gouvernement provincial du Haut Katanga, car il incarne l’esprit de servir la population comme l’a toujours prôné le Président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, via le slogan : le peuple d’abord.

Toutefois, ils n’ont pas manqué de formuler quelques recommandations nécessaires pour permettre aux autorités provinciales à bien accomplir leur mission.

Les réponses aux questions par le gouverneur Kyabula Katwe Jacques étant convaincantes et incontestables par tous les députés présents, soit 44, le vote a souri à Jacques Kyabula et Jean-Claude Kamfwa qui ont vu leur équipe gouvernementale être investie en bonne et due forme conformément aux prescrits de la loi.

Composé de 10 membres dont une femme, ce gouvernement est honoré par la présence de l’honorable René Banza Kapya du Congrès National Congolais (CNC), qui occupe le ministère des Mines, Energie et Affaires foncières. Voilà qui a justifié la présence des militants du parti à l’esplanade du bâtiment du 30 juin pour encourager les leur.

Aussitôt investis, les nouveaux membres du gouvernement provincial du Haut Katanga devront procéder dans les heures qui suivent à la remise et reprise.

Roger Ngandu wa Mitaba