Handball: Vainqueurs écrase Sevenkis 29-13 à l’entente féminine

Une modification du calendrier du championnat local de handball, ville Province de Kinshasa saison 2017 est intervenue. Ainsi, certains chocs annoncés n’ont pas eu lieu. Toutefois, quelques matches ont tenu en haleine le public au terrain annexe du stade des Martyrs.

Le samedi 04 mars, en version masculine, Les Stars a gagné CSK par forfait 10-00 et Scorpion et Kin Sport n’ont pu se départager. Score final 18-18. Et version féminine, on s’attendait beaucoup sur le

choc Sevenkis-Vainqueur. Mais sur le terrain, Vainqueurs était trop fort. Score final 29-13.

(Antoine Bolia)