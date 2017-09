Handball: La RDC termine 5è à la 24è CAN juniors dames à Abidjan

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Après avoir été battu de justesse 22-21 par les ivoiriennes, les Léopards juniors dames de la RDC qui étaient logées dans le même groupe que les Cap-Verdiennes, les maliennes et les ivoiriennes, n’ont pu aller plus loin dans la 24è Coupe d’Afrique des Nations juniors dames Abidjan 2017.

Au finish, elles ont terminé 5è de la compétition sur 7 équipes participantes.

Signalons que les Léopards cadettes de la RDC ont livré leur 1ère rencontre de la CAN cadettes Abidjan 2017 face aux Angolaises hier.

*Calendrier des Léopards cadettes :

Lundi 11/9/ 2017

RDC-Angola :

Mardi 12/9/2017

Algérie-RDC :

Jeudi 14/9/2017

RDC-Côte d’Ivoire :

(Antoine Bolia)

