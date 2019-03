Handball: La RDC condamnée à aller le plus loin possible à la Can Brazza 2018

Après un bon départ, les Léopards de la RDC qui ont bien démarré la Coupe d’Afrique des Nations dames de handball qui se joue à Brazzaville en République Démocratique, ont croisé hier les Angolaises. Elles livrent ce vendredi un match ultime face aux Guinéennes. Une victoire peut leur ouvrir grandes les portes des quarts de finale.

Rappelons que lundi 3 décembre courant pour leur première sortie face aux Lionnes d’Atlas du Maroc, les Léopards ont gagné 34-21. Mardi 4 décembre, elles ont contraint au partage leurs homologues Diables Rouges de Congo-Brazza. Score du match 29-29.

10 nations africaines sont engagées à cette compétition et sont reparties en 2 groupes. En groupe A on y retrouve : la Tunisie, le Cameroun, la Cote d’Ivoire, le Sénégal et l’Algérie. En groupe B, l’Angola, le Congo-Brazza, la RDC, Guinée et le Maroc.

Suite de la compétition Vendredi 7/12/2018

13h00 : RDC-Guinée :

15h00 : Cote d’Ivoire-Sénégal :

17h00 : Tunisie-Cameroun :

19h00 : Angola-Congo :

Samedi 8/12/2018 Repos

Les quarts de finales interviendront Dimanche 9/12/2018

Quarts de finales

11h30 : QF1= 1erA-4eB

14h00 : QF2=2èB-3èA

16h30 : QF3=2èA-3èB

19h00 : QF4=4èA-1erB

Lundi 10/12/2018 Classements

11h00 : 9e et 10è place 5èA-5èB

13h00 : 5è et 8è place Cl1=PQF1-PQF2

15h00 : 5è et 8è place Cl2=PQF3-PQF4

Demi-Finales

17h00 : SF1=VQF1-VQF2

19h00 :SF2=VQF3-VQF4

Mardi 11/12/2018 Classements

15h00 : 7è et 8è Place PCl1-Cl2 P

17h00 : 5è et 6è place

Mercredi 12/12/2018 Classement et Finale

13h30 : 3è et 4è place PSF1-PSF2

16h00 : Finale VSF1-VSF2

Antoine Bolia