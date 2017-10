Groupe « Rive droite Klass K » Karma Pa finalise les travaux d’enregistrement de son nouvel opus

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Il y a plus d’une année depuis que le prince de la rumba congolaise « Le Karma Pa », s’est retiré au studio avec son orchestre « Rive droite Klass K » pour l’enregistrement de leur nouvel opus intitulé « 4-666-4 ». Il y a lieu maintenant de faire comprendre que de nombreux fans que compte l’artiste continuent d’attendre la sortie du nouvel album que ce chanteur à la voix sombre et mielleuse est en train de finaliser.

D’abord annoncé pour les festivités de fin d’année 2016, rien n’a été fait jusque-là. Tirant à longueur, les attentes de ses milliers de fans qui ont soif de savourer la bonne sauce qui va venir de cet opus Le Karma Pa signale que ça ne sert à rien de courir. Que les mélomanes prennent leur mal en patience car bientôt ils vont savourer les nonnes mélopées que renferment « 4-666-4 » et ils en parleront à la ronde.

Le groupe maintient son cap au studio. Les musiciens sont en train de mettre les derniers ingrédients avant la programmation de la sortie de cet album sur le marché.

(Kingunza Kikim Afri)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.