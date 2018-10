Groupe “Rive droite 5ème Klass” Le KarmaPa annonce le remix de l’opus Caligula

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Décidément, depuis la sortie de son disque emblématique intitulé “Caligula”, l’artiste-musicien Pembele KarmaPa ne fait qu’augmenter des stratégies pour la bonne marche de cet opus qui, à ne point en douter, a battu son propre record sur le plan commercial.

Présentement, KarmaPa s’apprête à entamer la 2ème phase de la promotion de cet album par le remix de quelques titres y contenus. Ainsi, les chansons “Prédateurs, AVC, Bébé gourmand, Mélopée d’amour, vont connaître une nouvelle touche pour faire mieux.

En outre, la direction d’affaires de KarmaPa nous signale que ” Caligula ” demeure unique en son genre, c’est un album qui demeure sans égal étant donné qu’il renferme à 100% la rumba dont il demeure un vrai et grand défenseur. Les mélomanes ne sont pas dupes, ils se rendent de temps en temps aux nombreuses prestations des orchestres congolais, pardon, des orchestres kinois et ils sont d’avis qu’à l’exemple du vrai OK jazz de Luambo Franco, le groupe Rive droite 5ème Klass est le vrai défenseur du style Odemba. Les mélomanes sont les seuls juges!

Kingunza Kikim Afri/Cp

