Groupe “Pondération 8” Cappuccino Bula entame la promotion de l’album “Rendekita”

Contrairement à ce que peuvent penser certains, le groupe “Pondération 8” de l’ingénieur Blaise Bula se porte comme un charme. Présentement son leader charismatique se trouve en Europe pour la réalisation de son unième album intitulé “Rendekita”, l’album le plus attendu de l’année.

Les travaux d’enregistrement se poursuivent normalement au studio ” Studionj” à Paris. Et Cappuccino, lui-même, en assure présentement la promotion fans le vieux continent avant de descendre à Kinshasa.

Les informations en notre possession, nous signalent que cette œuvre prouve de l’intelligence de son auteur-compositeur qui a pris tout son temps à écrire ses chansons loin de toutes tendances diaboliques qui versent dans l’impudicité. Blaise Bula a dégagé toutes les incohérences de la précipitation afin de présenter aux juges que sont les mélomanes, une œuvre vraiment anthologique qui ne s’effritera nullement à la longueur du temps.

Son tube “Saint Valentin” est une preuve palpable et matérielle, de même que sera le clip “Alexandrine” extrait de Rendekita en gestation, qui va ébranler le public. Dans cette optique, l’œuvre qu’il vient de terminer maintenant et dont il assure la promo en Europe démontre combien le groupe “Pondération 8″, en dehors de tout ce qu’on peut raconter demeure un vrai conservateur de la sève vivifiante du clan ” Wenge” dont ils se réclament tous alors que la majorité a déjà quitté la piste de danse. Comprenne qui saura! “Rendekita” est une belle balade que Capuccino vient de réaliser au studion de Serge Kabangu. L’œuvre est une production de la maison “Kalland Production”. Qu’on se le dise!

Kingunza Kikim Afri/Cp

